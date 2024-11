Como Fintechs estão facilitando a aquisição de imóveis pelos brasileiros

As fintechs estão revolucionando o setor financeiro no Brasil, especialmente ao democratizar o acesso ao crédito imobiliário. Elas oferecem soluções inovadoras e atraentes tanto para investidores quanto para aqueles que sonham em adquirir a casa própria.

Luiz de Azevedo, gestor de operações da Equity Capital, destaca que, devido às elevadas taxas de juros, os financiamentos tradicionais se tornaram quase inviáveis, com um aumento de cerca de 40% nas parcelas mensais. As fintechs se diferenciam ao utilizar estratégias de alavancagem patrimonial, captando recursos de terceiros para fornecer crédito imobiliário sem juros.

Essas empresas tornam a aquisição da casa própria viável para muitos brasileiros, oferecendo créditos acessíveis com parcelas reduzidas. Por exemplo, é possível obter um crédito de R$ 500 mil com parcelas mensais de R$ 2.300,00, ou R$ 1 milhão com parcelas de R$ 4.500,00.

Luiz também aborda a comparação entre investir em fundos imobiliários e em imóveis próprios, questionando a ideia de que fundos oferecem maior liquidez e rentabilidade. "Se você tem R$ 500 mil para investir em um imóvel à vista ou em um fundo, essa ideia pode parecer válida. No entanto, com estratégias de alavancagem patrimonial, R$ 500 mil podem permitir a aquisição de um imóvel de R$ 2 milhões ou quatro imóveis de R$ 500 mil, gerando um retorno de até 12% ao ano em aluguel, além de 6% de valorização", explica. "Um retorno de 18% ao ano sobre quatro vezes o capital investido supera qualquer fundo imobiliário", conclui.











Alavancagem Patrimonial com Airbnb

A Equity Capital exemplifica essa abordagem com sua estratégia de alavancagem para adquirir imóveis destinados à locação no Airbnb, prometendo retornos significativamente superiores ao mercado tradicional. Luiz explica que imóveis alugados via Airbnb podem oferecer uma rentabilidade líquida de 1,4% ao mês, em contraste com 0,4% em locações convencionais.

Por exemplo, um imóvel de R$ 350 mil pode gerar aproximadamente R$ 4.000 mensais via Airbnb. Esse valor cobre a parcela mensal de R$ 1.800 do crédito, sobrando R$ 2.200. Assim, o investidor obtém uma rentabilidade de 2,2% ao mês sobre o valor investido, e após 15 anos, possui um imóvel quitado.

Essa estratégia inovadora atrai investidores brasileiros e estrangeiros, ampliando o alcance das fintechs no mercado imobiliário.

A Democratização dos Investimentos Imobiliários

Fintechs como a Equity Capital estão redefinindo o acesso ao mercado imobiliário, permitindo que uma ampla gama de pessoas aproveite oportunidades antes inacessíveis. Utilizando recursos de terceiros, essas empresas viabilizam investimentos de grande escala, independentemente da capacidade financeira individual, democratizando o acesso e permitindo que mais pessoas colham os frutos do investimento em imóveis.