ODoguiinha,fenômeno de Vitória,anima público em show na última sexta-feira

Ontem, 15 de novembro, o artista Odoguiinha, uma das promessas da música pernambucana, foi apresentado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O show começou às 15h e foi gratuito em uma praça pública da cidade, onde agitou o público local com seu repertório animado e cheio de energia.





O artista, natural de Vitória de Santo Antão, é conhecido por seu talento no cenário musical nordestino, principalmente no gênero do forró e outros ritmos autênticos da cultura pernambucana. Sua voz marcante e presença de palco conquistaram uma legião de fãs ao longo de sua carreira, e a expectativa é de que o evento atraia uma grande multidão.





Além de Odoguiinha, outros artistas da região também participaram do evento, trazendo ainda mais diversidade musical para o público. A programação foi uma mistura de ritmos tradicionais e contemporâneos, celebrando a riqueza cultural de Pernambuco.





O evento foi uma oportunidade para os moradores de Jaboatão e cidades vizinhas que puderam curtir um momento de lazer e cultura, em pleno feriado da Proclamação da República. A entrada foi gratuita, e o público foi esperado para aproveitar a tarde de música e confraternização.





Com uma trajetória em ascensão, Odoguiinha tem conquistado destaque pelo seu comprometimento e paixão pela música. O cantor é responsável por sucessos marcantes, como “Muero Por Tenerte”, uma colaboração em espanhol com o cantor Vinicius Henuns, que está preparado para alcançar dois milhões de acessos, e “Não Me Liga”, sua canção solo que foi lançada em 2021 .





