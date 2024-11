Estilista Zaia Angelo realizará desfile inédito em Brasilia

A estilista Zaia Ângelo, cujo talento já conquistou personalidades como Anitta, Fafá de Belém, Lin da Quebrada, Blogueirinha e Marina Sena, prepara-se para um momento especial: no próximo dia 23 de novembro, ela apresentará o desfile “Disfóricas” em Brasília. Reconhecida nacional e internacionalmente, Zaia acumula indicações a importantes prêmios e, este ano, foi consagrada na categoria Mulher Empreendedora em uma das maiores premiações de negócios do Brasil.

Para Zaia, este desfile é mais do que uma apresentação de moda, é um ato de resistência e expressão pessoal. “Estando em espaços cisnormativos, muitas vezes me sinto fora da caixa, e a coleção fala sobre isso: esse olhar disfórico que tenho de mim mesma, de às vezes não me sentir bonita e pertencente.” A escolha de ter apenas mulheres trans e travestis na passarela reforça o significado do evento. “Ter essas mulheres como modelos para contarem essa história deixa tudo mais significativo”, acrescenta.

O desfile aborda um conceito inovador que une tecnologia e identidade. “O desfile faz uma relação entre imagens de humanos criadas por inteligência artificial, que saem sempre distorcidas, e a disforia que as pessoas trans sentem ao se olhar no espelho. Os looks mostram essa distorção por meio de máscaras, colares gigantes e vestidos irregulares. Apesar do tema obscuro, os looks estão bem coloridos e camps”, explica Zaia.

Mesmo com o brilho das passarelas, a estilista destaca os desafios que enfrenta fora dos holofotes. “O principal desafio é fora das passarelas, pois lá todes estão para me aplaudir e admirar. O desafio real são as ruas, longe dos holofotes. Enquanto mulher trans, todos os sentimentos de disforia expostos no desfile são os que sinto, e a sociedade colabora com essa disforia, apontando seus incômodos com minhas características.”

Com um currículo que inclui a presença de suas peças nos maiores eventos e prêmios do país, Zaia Ângelo fara seu desfile em Brasília no Museu Nacional para usar a moda como ferramenta de resistência e visibilidade. O desfile promete ser uma celebração da diversidade e da potência criativa de corpos trans na moda brasileira.