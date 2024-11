Influencer revela ter aderido hábitos de Virginia Fonseca e Jade Picon;

A influenciadora digital Eduarda Jochims, conhecida como "Miss Cinturinha" devido à sua impressionante cintura de 58 cm, está intensificando sua preparação para as festas de fim de ano. Recentemente, ela revelou ter aderido ao famoso treino de abdômen de Jade Picon, que viralizou por sua eficácia em tonificar a região abdominal. Além disso, Eduarda também incorporou a dieta da influenciadora Virgínia Fonseca, reconhecida por seu foco em alimentação balanceada e saudável.

“Eu tenho hábito de treinar, mas sempre dentro dos meus padrões, como estou com alguns projetos novos, estou precisando dar uma secada no meu shape, minhas medidas estão sensacionais, mas quero me desafiar e seguir uma rotina diferente da minha. Em conversa com meu personal, fizemos um esquema de quase 300 abdominais por treino, tendo em vista que treino todos os dias, sã0 2.100 abdominais por semana”, revelou.

A respeito da dieta, Eduarda garantiu que está acostumada a ter uma alimentação regrada. “Sempre tive uma alimentação regrada, mas nunca tive a experiência de comer apenas ovos. Mas com meu endocrinologista e minha nutricionista, chegamos a conclusão que no momento a dieta da Virginia será bem vantajosa no momento. Vou consumir cerca de 20 ovos por dia, ” contou.





Afinal, como é o treino da Jade Picon?



O treino de Jade Picon, que viralizou nas redes, é resultado de uma rotina intensiva desenvolvida por seu personal trainer Ricardo Lapa, conforme detalhado em entrevista à revista Vogue. Lapa revelou que Jade chegou ao Rio de Janeiro com o corpo já esculpido, mas tinha como objetivo principal secar gordura e definir ainda mais os músculos antes de sua estreia em novelas.

"A Jade é uma pessoa muito focada, e montamos um treino que inclui até 240 abdominais por aula, além de séries intensas que trabalham mais de um grupo muscular ao mesmo tempo", explicou Ricardo. Segundo ele, a determinação da influenciadora nos exercícios é um dos fatores que explicam seus resultados rápidos. "Não tem milagre. O grande segredo da Jade é a constância nos treinamentos e uma alimentação equilibrada. Ela já tinha o hábito de treinar quando morava em São Paulo e, ao chegar aqui, me disse que gostaria de desenhar algumas regiões do corpo."

Os treinos da influenciadora duram cerca de 40 a 50 minutos e envolvem toda a musculatura corporal, mantendo uma frequência cardíaca elevada para maximizar o gasto calórico. Lapa detalha: "Todas as aulas incluem uma sequência de três exercícios repetidos em até quatro blocos, com descanso livre. Entre os blocos, ela faz até 16 minutos de cardio, como esteira ou escada." Apesar de usar cargas moderadas, a intensidade dos exercícios é o diferencial.

Combinando até 240 abdominais e exercícios cardiovasculares por sessão, o método de Ricardo Lapa tem inspirado outras influenciadoras.





Como é a dieta da Virginia Fonseca?

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca, conhecida por compartilhar detalhes de sua rotina nas redes sociais, chamou atenção recentemente ao revelar um hábito alimentar curioso. Após ser questionada pelo marido, o cantor Zé Felipe, sobre a quantidade de ovos que consome diariamente, Virgínia admitiu que chega a ingerir cerca de 20 unidades por dia.

A declaração foi feita em tom descontraído, mas gerou repercussão entre os seguidores, que ficaram curiosos sobre os benefícios e desafios de uma dieta com tamanha quantidade de ovos. Enquanto alguns elogiaram a disciplina da influenciadora, outros se mostraram surpresos com o número elevado.

Em meio aos comentários, Virgínia também celebrou a volta de sua forma física pós-gestação, destacando sua felicidade em uma postagem recente no Instagram. “Postando no feed só porque estou muito feliz de ver a barriguinha voltando ”, escreveu a influenciadora, recebendo milhares de curtidas e elogios de fãs e amigos.

Com mais de 40 milhões de seguidores, Virgínia continua sendo uma referência de lifestyle e saúde para muitos, mostrando que a combinação de determinação e hábitos saudáveis pode gerar resultados positivos. A revelação sobre o consumo de ovos também abriu espaço para debates sobre alimentação e nutrição, com seguidores pedindo mais detalhes sobre sua rotina alimentar.