Lary exalta Marília Mendonça como maior inspiração na composição

Reconhecida por suas composições de sucesso, Lary não escondeu sua admiração por Marília Mendonça durante sua participação no Gringa Cast, apresentado por Renato Ray. Ao ser perguntada sobre qual música gostaria de ter gravado, ela respondeu prontamente: “Olha, acho que todas da Marília. Todas da Marília eu ouço e penso: ‘Que mulher, que gênia, que mente era aquela, sabe?’”

No bate-papo, a cantora destacou a impressionante maturidade da Rainha da Sofrência, que já se mostrava uma compositora genial desde muito jovem. “Tem músicas gravadas pelo Jorge & Mateus que ela escreveu com 13 anos. E eu penso: ‘Gente, com 13 anos? Eu tava brincando de Barbie! Como assim a pessoa tem essa maturidade de escrever uma história dessas com 13 anos?’”, afirmou a artista.

Com emoção, Lary ainda revelou o desejo de ter tido a oportunidade de trabalhar ao lado de Marília. “Eu olho e falo: ‘Meu Deus, eu queria muito ter escrito essa música. Não que fosse só minha, eu queria ter escrito com ela. Queria ter tido a oportunidade de escrever com a Marília.’” O relato reforça a influência inegável de Marília Mendonça na música brasileira e sua capacidade de inspirar outras grandes compositoras.