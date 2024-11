Teatro Del’Art celebra a luta e a cultura afro-brasileira com peças impactantes - (crédito: DGK Imagem)

O Teatro Del’Art, no BarraPoint Shopping, na Barra da Tijuca, preparou uma programação especial para o Dia da Consciência Negra, trazendo ao palco duas peças que destacam diferentes aspectos da resistência e da identidade afro-brasileira: Palmares de Zumbi e O Tiro no Coração.

Palmares de Zumbi: um grito de liberdade e resistência

Com texto e direção de Jorge Knnawer, Palmares de Zumbi é um drama que revive a luta de Zumbi dos Palmares e dos negros contra a escravidão. O espetáculo premiado no Prêmio Ubuntu convida o público a refletir sobre os sacrifícios e o sangue derramado para conquistar a liberdade.

Com um elenco liderado por Otávio Cassiano e Luciana Sterck, a peça combina narrativa histórica, cenário de impacto assinado pela equipe Dgk Imagem, e figurinos de Louise Cunha.

Serviço

Quando: Dias 21 e 28 de novembro

Horário: 20h30

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama

Duração: 40 minutos

O Tiro no Coração: os desafios dos sonhos em um contexto suburbano

Já O Tiro no Coração, de e. sergio pereira, traz uma narrativa densa ambientada nos anos 90, em um bar suburbano do Rio de Janeiro. A peça explora as complexas relações familiares e a busca incessante por sonhos que, muitas vezes, desafiam os limites emocionais e éticos.

Sob a direção de Carlos Neiva e Rô Sant’Anna, o elenco, majoritariamente negro, dá vida a personagens profundos como Paulo, interpretado por Akin Carragar, que enfrenta os dilemas de sua ambição desmedida.

Serviço

Quando: Sextas-feiras de outubro e novembro

Horário: 20h

Classificação: Livre

Gênero: Drama com nuances de tragédia e humor

Reflexão e emoção no palco

A programação do Teatro Del’Art neste mês especial reforça a importância da cultura e da história afro-brasileira. Ambas as peças, com suas narrativas distintas, são convites à reflexão sobre luta, identidade e sonhos, em um espaço que celebra o protagonismo negro no teatro.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Del’Art e no site oficial do Grupo TB - Teatros da Barra.