Diego Lozano é jurado do MasterChef Confeitaria

Diego Lozano, um dos nomes mais respeitados da confeitaria brasileira, é o novo jurado do MasterChef Confeitaria, talent show da Band apresentado por Ana Paula Padrão. A atração, que estreou no último dia 19 de novembro, reúne os chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin no time de jurados, desafiando confeiteiros em provas técnicas e criativas.

“Sempre desejei estar no MasterChef de alguma maneira, e isso aconteceu da melhor forma possível. É uma franquia mundial super forte, e poder contribuir com os confeiteiros em um programa desse nível é quase inacreditável”, destacou Diego, que chega ao programa com uma trajetória de 25 anos no segmento.

Diego começou na cozinha ainda na adolescência e, desde então, consolidou sua carreira com experiências que incluem ser chef confeiteiro do restaurante D.O.M., com duas estrelas Michelin, e diretor da filial brasileira da Chocolat World, empresa belga referência em moldes e técnicas para chocolate.

Além de acumular prêmios internacionais, Diego fundou, em 2012, sua própria escola de confeitaria, a primeira no Brasil voltada à autoconfeitaria, que já formou milhares de alunos em cursos presenciais, online e itinerantes.

Agora, no MasterChef Confeitaria, Diego Lozano traz sua expertise para inspirar e avaliar os participantes, reforçando sua posição como referência na confeitaria nacional.