A Verdade por trás da carta de Eliza Samudio, Psicografada por Chaline Grazik

A médium e sensitiva Chaline Grazik, conhecida por sua conexão espiritual e trabalho com psicografias, foi responsável pela carta que detalha os últimos momentos de Eliza Samudio. A carta, que circula nas redes sociais desde 2022, ganhou nova repercussão após ser vinculada a uma página que não era creditada a verdadeira autora.

Em 1º de agosto de 2022, Chaline divulgou uma mensagem em suas redes sociais, onde o espírito de Eliza descreveu os momentos finais de sua vida com detalhes impressionantes: "Foi cruel, foi horroroso. Eu tentei pedir socorro e ninguém salvou. Meu pescoço doía tanto, quebraram até faltar oxigênio no meu cérebro. Nesse momento, meu espírito saiu do corpo, onde vi tudo que fez comigo. De repente, veio um homem mal encarado, pele morena, e camiseta vermelha naquele dia, eu não sabia quem era. ele, mas puderam ver tudo o que fizeram comigo. Uma sensação que eles tinham de pavor, não sabiam o que fazer. Pareciam estar endemoniados para o outro, sem saber como agir, e decidiram-me lançar em um rio fétido. com bastante fiapos para que eu fique no fundo. Eu vi tudo, tudo mesmo, e foi muito doloroso."

Após a publicação, os familiares de Eliza solicitaram a retirada do conteúdo por respeito à memória da modelo, e Chaline respondeu ao pedido, demonstrando sua habitual sensibilidade e respeito às pessoas envolvidas. Contudo, a mensagem voltou a circular, desta vez sem mencionar o nome da vidente como autora.

Chaline, sempre interessada em esclarecer as informações, destaca que a psicografia foi feita com o intuito de ajudar no esclarecimento do caso.

É essencial que a autoria da mensagem seja comprovadamente confirmada, garantindo que o trabalho espiritual de Chaline Grazik receba o devido crédito em todas as plataformas onde o conteúdo é divulgado.

Foto/ Reprodução: Internet