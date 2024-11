Dani Pepper palestra na Angola em evento de música e empreendedorismo

Dani Pepper, empresaria especialista em estratégias de marketing na indústria musical e empreendedorismo, foi convidada para palestrar no "Angola Music &Business Network", um evento de grande importância para a indústria musical angolana, onde também participam nomes como Kamilla Fialho, Pedro Quintana, Jimmy P e Sarchel Seraponzo.

Como fundadora e CEO da Urban Pop, escritório de assessoria musical e selo de música urbana e sócia da K2L, Dani tem vasta experiencia no mercado da música, onde já trabalhou nos bastidores de carreiras de sucessos de vários gêneros, como Valesca Popozuda, 3030, Kevin O Chris, entre outros.

Sobre sua participação no evento, Dani comentou: "Ha 10 anos atrás não me imaginava nesse lugar. Estou muito feliz em ter a oportunidade de compartilhar meu conhecimento e experiencia com a indústria musical angolana. E um choque de cultura muito extremo."

A palestra de Dani ocorrera no dia 23 de novembro, no Hotel Epic Sana Sala Brasil, e abordará temas como estrategias de marketing na indústria musical, desenvolvimento de carreiras musicais e inovação no setor.

No Brasil a empreendedora também roda o pais em palestras e conferencias; “Trocar conhecimento e algo que amo e faco com prazer. Tive a oportunidade de aprender com gigantes do mercado e acredito que crescemos no momento em que somamos” finaliza Dani Pepper.