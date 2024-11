Digão Ribeiro faz balanço sobre carreira: "Alcançar pessoas"

No dia 9 de novembro, mês da Consciência Negra, o ator brasileiro Digão Ribeiro completou 30 anos, celebrando uma trajetória artística marcada por diversidade e dedicação. Formado pela Escola de Teatro Martins Penna e pelo Projeto NAVE, Digão construiu uma carreira sólida com papéis de destaque no cinema, na televisão e no streaming. Produções como Praça Paris (2017), O Animal Amarelo (2020) e Alemão 2 (2022) são exemplos de sua versatilidade e talento.

Atualmente no elenco da novela Encantados, exibida na TV aberta, Digão reflete sobre a importância da televisão como meio de diálogo com o público brasileiro. “Eu sinto que Encantados, na televisão aberta, me coloca no Brasil. Consigo alcançar pessoas que talvez tivessem dificuldade de assinar um streaming para me assistir, mas que agora podem me ver na TV”, conta o ator.

Ele também destaca o impacto de sua visibilidade no alcance de suas narrativas. “O número de pessoas que assistem na TV aberta às vezes supera as visualizações mensais de um streaming. Isso me faz estar sempre atento à forma como esse trabalho é recebido e me ajuda a desenvolver um olhar crítico para os projetos futuros”, diz Ribeiro.

Recém-chegado aos 30 anos, Digão se prepara para novos desafios, como o retorno aos estudos para cursar cinema. “Quero criar pontes para outras fronteiras, para outros lugares que sejam bacanas de acessar”, afirma o ator, que também sonha com o desafio de interpretar um papel em uma novela, imergindo em sua metodologia única.

Com uma carreira repleta de marcos importantes, Digão Ribeiro celebra a arte como ferramenta de transformação e consciência, dedicando-se a expandir seus limites criativos e a inspirar narrativas que dialoguem com o Brasil profundo.