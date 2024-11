Como empresário brasileiro construiu império dos enxovais de bebês nos EUA do zero

Aos 18 anos, o paulistano Richard Harary se mudou para a Flórida com o sonho de cursar psicologia na University of South Florida (USF). Mas, no meio do caminho os planos mudaram. Logo menos ele abriu o primeiro negócio ao comprar, com US$ 7 mil, uma empresa de bagagens.

Em 1999, teve a ideia de anunciar suas malas no eBay, que existia há poucos anos. A mudança do comércio físico para o digital permitiu também que ampliasse o portfólio e acabou se tornando um dos maiores vendedores do eBay nos EUA.

Em 2007, Richard notou uma lacuna no segmento de carrinhos de bebês. Simultaneamente, ele vivia o nascimento da primeira filha, Gabriela, e notou que também no mundo de enxovais havia poucas opções. Foi aí que surgiu a ideia da MacroBaby, principal empresa de sua holding. Em poucos anos, a marca virou referência. O empresário compartilha um pouco do segredo que o fez se consolidar neste mercado.

“Meu pulo do gato sempre foi ir atrás do cliente. E ele está nas maternidades. Logo que parei de vender no eBay, passei a vender algumas coisas para mães e gestantes. Mas não via como algo lucrativo, porque não tinha marcas de prestígio. Eu percebia que nos Estados Unidos os produtos para bebês eram sempre mais conservadores, enquanto na Europa havia produtos arrojados com design diferenciado e logo comecei a importar produtos de bebê da Europa", disse Richard.

Durante a gestação da primeira filha, Richard conta que ia às lojas e detectava o que faltava em todas elas por vivenciar na prática as necessidades das mães e seus bebês. "Já vendia muitos produtos para esse segmento, mas só via as caixas. Não via funcionar, não entendia para que serviam os produtos, via as especificações apenas.

E passei a ir às lojas para aprender a usá-los. Mas o tratamento era precário. As atendentes mal apontavam para onde estava o produto e não conheciam direito como usar. Eu era curioso e perfeccionista. Queria o bebê conforto que trouxesse segurança a ela. Mas não sabia instalar no carro e as pessoas da loja mal podiam me dar instruções", falou o empresário.

Percebendo que aquele segmento estava apresentando algumas falhas, nasceu a ideia de criar a MacroBaby. "Eu quis abrir loja física para oferecer um atendimento diferenciado do que eu via nessas lojas. Foi aí que nasceu o slogan da MacroBaby: a loja de bebê com coração. Quando a Gabi nasceu eu estava escrevendo o business plan da loja com ela no meu colo. E se você não é fã de planejamento, saiba que foi planejando que cresci na vida", garantiu Richard.