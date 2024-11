Cjota faz sua estreia no Top 50 com "Duas Mulheres"

Cjota faz conquista histórica em sua carreira com a estreia no TOP 50 do Spotify Brasil. Seu single "Duas Mulheres", em parceria com Vulgo FK e Pedro Lotto, alcançou a 38ª posição, somando mais de 40 milhões de streams em menos de um mês.

Incluída no álbum “Traumas e Vícios”, a faixa de rap e hip-hop retrata uma indecisão entre dois romances. O álbum “Traumas e Vícios” conta com mais de 40 milhões de streams nas plataformas digitais e faixas com Mc Daniel, Veigh, L7NNON, MC PH, Luccas Carlos, entre outros.