Psicoterapeuta, Marcela Daud conta o real significado de 'Bruxa' atualmente

Em um mundo repleto de transformações, onde a busca pela espiritualidade e o autoconhecimento nunca foram tão essenciais, Marcela Daud surge como uma voz poderosa. Psicoterapeuta e taróloga, ela redefine o conceito de "bruxa", levando-o além dos estereótipos e mostrando como essas figuras ancestrais são, na verdade, símbolo de força, sabedoria e liberdade espiritual.



“A palavra 'bruxa' transcende os estereótipos históricos e culturais”, afirma Marcela. “Ser uma 'bruxa' é um reconhecimento de uma mulher conectada com sua intuição, com a natureza e com o poder ancestral feminino. Não é apenas lançar feitiços, mas reconhecer o poder interno e usar a sabedoria para transformar a si mesma e ao mundo.”

Em sua prática, Marcela não apenas ensina, mas também revela que ser uma bruxa é um caminho de autoconhecimento, empoderamento e conexão com o Universo. “É entender que somos parte de algo muito maior e que tudo está interligado”, explica. “Ser uma bruxa significa preservar a magia cotidiana e viver com propósito, respeitando a natureza e confiando na intuição.”

Quando questionada sobre as características que uma bruxa deve ter, ela destaca: “Mulheres sábias, mulheres poderosas e líderes espirituais”. Para Marcela, estas qualidades são fundamentais para a preservação do conhecimento, o empoderamento feminino e a liderança espiritual.

Mas por que a palavra "bruxa" é tão vital hoje? “É um lembrete poderoso de que todos têm a capacidade de se reconectar com a espiritualidade”, responde. E mais: “Todos nós somos bruxas e bruxos. A maioria apenas ainda está adormecida.”

E como é a relação das bruxas com a espiritualidade? Marcela explica: “Acreditamos em Deus, mas não da forma que a maioria das religiões prega. Deus é a energia criadora de tudo, é a Fonte Criadora, é a Natureza e o Universo como um todo.”

E não para por aí! Marcela surpreende ao afirmar que Jesus era, na verdade, o maior bruxo da história, um mestre espiritual que nos ensinou sobre a transformação interna e a magia que reside em cada um de nós.

Quer saber mais sobre essa transformação e como desbravar sua própria essência de "bruxa"? Entre em contato com Marcela Daud e descubra o caminho para o autoconhecimento e empoderamento espiritual!