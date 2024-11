Influencer fala sobre lifestyle liberal: "Ménage e troca de casais"

Não é segredo para ninguém que diversas celebridades já vieram a público falar sobre o lifestyle liberal, artistas como: Anitta, Yudi Tamashiro, Deborah Secco e Geise Arruda já falaram abertamente sobre suas preferências e práticas, variando entre ménage e swing. De acordo com a influenciadora e criadora de conteúdo Tuani Basotti, ela e seu esposo foram inseridos de forma inusitada no universo do swing, a criadora de conteúdo relata como essa experiência impactou a relação.

“Eu nunca tinha ouvido falar em swing ou qualquer tipo de modalidade relacionada. Foi algo novo e, ao mesmo tempo, instigante, já que esse estilo de vida oferece muitas possibilidades diferentes”, explica a a criadora de conteúdo.

Entre as inúmeras práticas dentro do lifestyle liberal, o casal adotou, a troca de casais e o sexo no mesmo ambiente. Segundo ela, essas experiências ajudaram a fortalecer a confiança mútua e reacenderam a paixão no relacionamento. “Já experimentamos o ménage, tanto feminino quanto masculino, mas o que mais nos atrai é a troca de casais. Isso trouxe algo novo para a nossa vida a dois, algo que nunca imaginamos explorar antes”, afirma.

Durante uma viagem a João Pessoa, na famosa praia de nudismo de Tambaba, Tuani e seu marido tiveram seu primeiro contato com o meio liberal, um estilo de vida que, segundo eles, transformou completamente a relação. A experiência, que inicialmente parecia inusitada, revelou um mundo de descobertas, desafios e benefícios."Foi nossa primeira vez em uma praia de nudismo. Estávamos lá apenas para conhecer, sem saber o que esperar. Nunca havíamos ouvido falar de swing ou conhecido alguém que praticasse", contou..

O casal relata que, durante a estadia, conheceu outros casais na praia que frequentavam uma pousada voltada para praticantes do meio liberal. "Ficamos curiosos. Eles nos explicaram como funcionava o swing, mencionaram aplicativos usados para conhecer outros casais e nos convidaram para visitar a pousada", relembrou.

A visita à pousada marcou a primeira experiência com troca de casais. "Foi algo muito novo. Ao mesmo tempo que estávamos empolgados, também ficamos nervosos. Chegamos a achar que era uma pegadinha, de tão surreal que parecia. Mas, no final, foi uma experiência que nos fez refletir sobre nossa relação e ampliou nossos horizontes", disse Tuani.

Apesar do entusiasmo inicial, a adaptação ao meio liberal não foi imediata. "Houve momentos de ciúme, especialmente no início, porque meu esposo não conseguia me ver com outro homem. Isso gerou algumas discussões. Mas, com o tempo, aprendemos a conversar mais sobre nossos limites e vontades, o que fortaleceu nossa relação", explica ela.

Entre os benefícios, o casal destaca o aumento da confiança mútua, a melhora na comunicação e a redescoberta do desejo. "O meio liberal nos ajudou a apimentar o relacionamento, especialmente em uma fase em que estávamos sobrecarregados com trabalho e rotina. Foi um escape saudável que nos aproximou ainda mais", desabafou.

Por outro lado, também houve desafios. "Nem sempre tudo são flores. Conhecer outros casais nem sempre foi fácil, pois, às vezes, as expectativas não correspondiam à realidade. Além disso, percebi que muitos homens no meio são mais afobados, o que me fez perder o interesse. Acabei descobrindo um lado meu que não conhecia: passei a me interessar mais por mulheres", contou.

Com o tempo, o casal tornou-se mais seletivo nas interações. "Hoje, priorizamos festas específicas e ambientes em que nos sentimos confortáveis. Após me tornar criadora de conteúdo adulto, percebemos que o anonimato ficou difícil. Decidimos manter a privacidade e focar apenas em ocasiões com amigos próximos do meio liberal", contou Tuani.

O relato de Tuani reforça que o meio liberal pode ser uma experiência enriquecedora, mas exige maturidade, diálogo e respeito mútuo. "Não é algo que recomendamos para todos. Casais com relações frágeis podem se prejudicar. No entanto, para quem está disposto a experimentar, é uma forma de autodescoberta e de fortalecer os laços", finalizou.