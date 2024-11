Camila Moura inicia nova fase nas redes sociais com conteúdos de viagem

Vivendo um novo momento da carreira, Camila Moura embarcou em sua primeira viagem internacional e escolheu o Chile como destino. A influenciadora, empresária e professora, que hoje é acompanhada por mais de 2,7 milhões de seguidores, tem utilizado seu conhecimento para criar conteúdos educativos do local e compartilhar em suas redes sociais.

Durante o roteiro, Camila visitou pontos turísticos como a Cafeteria da Alice no País das Maravilhas, a vinícola Undurraga, Algarrobo e San Alfonso del Mar, onde está localizada a segunda maior piscina do mundo. Além de compartilhar imagens dos locais, ela trouxe informações sobre as histórias e peculiaridades de cada espaço.

“Desde que comecei como influenciadora, sempre tive em mente a responsabilidade que tenho com o que compartilho. Como professora, o ensino sempre foi uma paixão, e percebi que poderia usar essa viagem como uma oportunidade para educar, mostrar culturas e oferecer dicas úteis. É muito gratificante pra mim poder unir essas duas partes tão importantes da minha vida”, destacou.

A abordagem diferenciada tem rendido comentários positivos e maior interação com seu público, que agora tem sugerido novos destinos para que ela visite. “Eu fico muito feliz ao ver que os seguidores se engajam, pedem mais conteúdos e se interessam pela história de cada local. É uma troca que enriquece os dois lados”, afirmou a influenciadora.

Com os bons resultados dessa primeira experiência, a influenciadora já planeja outras viagens e pretende seguir com o foco em conteúdos educativos. “Essa foi a primeira vez que eu sai do país e eu fiquei encantada. Espero continuar explorando destinos e trazendo essa outra forma de aprendizado, bem objetiva e dinâmica. Sempre acreditei que viajar é uma forma incrível de se conectar com o mundo e aprender, e quero que meu público sinta isso junto comigo. O próximo destino pode ser qualquer lugar, mas o objetivo será sempre levar algo útil e enriquecedor para quem acompanha”, concluiu.