A ex-equipe da estrela da internet Byel diz que trabalhar para ele é como um 'culto juvenil'

O influenciador digital Byel, conhecido por seu estilo de vida exibido nas redes sociais e seus cursos de desenvolvimento pessoal, está sendo alvo de críticas por parte de ex-membros de sua equipe. Descrições feitas por essas pessoas associando o ambiente de trabalho a uma espécie de “culto juvenil”, em que os valores e princípios defendidos por Byel seriam quase inquestionáveis.





Byel, que alcançou mais de 100 milhões de acessos nos últimos anos e reúne uma legião de seguidores de jovens, frequentemente compartilha suas visões pessoais sobre estilo de vida, fé cristã e produtividade. Ele já declarou que prioriza a seleção de colaboradores alinhados aos seus princípios, que ele considera essencial para uma convivência saudável e eficiente. Para o influenciador, muitas pessoas “vivem como NPCs” – uma referência à cultura gamer, que aponta para indivíduos que, segundo ele, não têm propósito claro ou não se destacam.





Ex-integrantes da equipe alegaram que o ambiente de trabalho se tornou “tóxico” devido à cobrança por uma adesão quase total aos valores defendidos por Byel. “Você não apenas trabalha para ele; você tem que acreditar naquilo que ele acredita”, disse uma pessoa que preferiu não se identificar. Segundo ela, os princípios do influenciador, amplamente baseados em sua visão cristã, não apenas guiam suas decisões profissionais, mas também abordam como ele se relaciona com sua equipe.





Outra ex-funcionária afirmou que havia pouca abertura para discordâncias ou abordagens diferentes. “Se você questiona ou pensa diferente, é tratado como alguém que está demorando o tempo dele ou não está comprometido o suficiente”, afirmou.





O próprio Byel já havia declarado em suas redes que prefere “manter distância” de pessoas que ele considera improdutivas ou que, em suas palavras, “vivem ou falam coisas feitas”. Para essas pessoas “perderem tempo”, e seu objetivo é estar cercado de indivíduos que compartilham de sua visão sobre o que é significativo.





Embora esses posicionamentos tenham ajudado a construir uma base de fãs fiéis – muitos dos quais se identificam com sua postura direta e disciplinada –, as críticas levantam questões sobre o impacto que esse ambiente pode ter nos bastidores.





Um fenômeno entre os jovens

Apesar das polêmicas, Byel continua sendo uma figura influente no mundo digital. Seus cursos de desenvolvimento pessoal e motivação atraem milhares de jovens em busca de propósito e disciplina. Seus vídeos frequentemente destacam a importância de princípios como fé, foco e produtividade, algo que ressoa com sua audiência.





Até o momento, Byel não se pronunciou sobre as acusações, mas o caso acendeu um debate mais amplo sobre a relação entre líderes digitais e as dinâmicas que estabelecem com suas equipes. Estariam influenciadores como Byel apenas buscando coerência em suas marcas pessoais ou impondo regras que ultrapassam limites saudáveis?