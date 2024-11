Influenciador digital denuncia ataques homofóbicos em seu perfil

O influenciador digital Brenno Faustino, conhecido por abordar temas de aceitação, inclusão e autoestima, usou suas redes sociais para expor um ataque recebido na internet. A mensagem, carregada de inveja e homofobia, chamou a atenção pela intensidade do desabafo anônimo e pela profundidade das inseguranças reveladas.

No texto enviado a Brenno, o autor confessa uma mistura de admiração e raiva: "Eu olho pra sua vida e parece que tudo é perfeito. Sua família, seus amigos, seu relacionamento... parece que tudo pra você é fácil. [...] Eu já me peguei pensando que, se eu tivesse a chance de nascer de novo, eu escolheria ser você." No entanto, a mensagem também carrega um tom de preconceito explícito: "Não consigo entender como um gay consegue ter influência com as pessoas. Esse povo não deve ter vez e nem voz."

Brenno respondeu ao ataque de forma contundente, transformando a hostilidade em um momento de conscientização. Em seu desabafo, destacou como a internet muitas vezes se torna um "tribunal de julgamentos incessantes", onde vidas são constantemente comparadas e questionadas. Ele apontou o cansaço emocional de viver sob a pressão de justificar sua existência e sua identidade.

"É exaustivo viver sob a pressão constante de ter que se explicar: justificar suas escolhas, suas atitudes, quem você ama ou como decide ser. [...] O preconceito não apenas fere, mas também desgasta", afirmou o influenciador.

Brenno também fez um alerta sobre o impacto das comparações e da obsessão em criticar a vida alheia. "Quando há uma obsessão em perseguir ou atacar a vida alheia, isso revela uma carência interna que precisa ser trabalhada. É um alerta para cuidarmos mais da nossa saúde mental, para que essas inseguranças não prejudiquem nem a nossa vida, nem a de quem está ao nosso redor, desabafou.