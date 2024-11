Influencer expulsa da academia volta atrás e revela real motivo; entenda

A influencer Jessica Freitas, uma das estrelas das plataformas adultas, compartilhou uma prova chocante depois de ser expulsa de uma academia no interior de São Paulo, onde mora. Segundo ela, a confusão aconteceu depois de rejeitar as investidas do seu personal trainer.

A situação começou quando o profissional assinou seu conteúdo adulto e tentou transformar a relação profissional em algo pessoal e íntimo. Desde então ela não teve mais sossego na academia.



“Ele assinou meu conteúdo, até aí tudo bem. Mas, a partir disso, começou a me tratar de forma diferente e fez questão de dizer que queria algo além do treino. Eu fui clara e amigável: disse que não. Foi quando tudo mudou. Ele na verdade me expulsou por causa disso e não só pela roupa curta como falamos naquela época”, conta.



Jéssica afirma que não deu todos os detalhes por vergonha. Na época, limitou-se a dizer que tudo foi motivado pelo look curtinho. “Isso também contribuiu, mas não era só. Tive vergonha, fui expulsa porque disse não para o personal, que também era o gerente da academia. Por isso me senti tão humilhada na época”, revela.

Segundo a influencer, depois de dizer não, o comportamento do personal mudou. “Ele começou a ser rude comigo nos treinos e, do nada, disse que eu não poderia mais treinar com ele. Foi como se o ‘não’ tivesse ferido o ego dele a ponto de me tirar do ambiente de trabalho. Depois disso passou a implicar com tudo, inclusive com a minha roupa”.

A “nova versão” gerou uma onda de apoio de seus seguidores, especialmente de mulheres que enfrentaram situações semelhantes. Por isso Jéssica voltou atrás em suas declarações e decidiu expor tudo. “Isso mostra o quanto ainda precisamos lutar para sermos respeitadas. Não era sobre amizade, treino ou admiração; era sobre ele não aceitar um ‘não’”, desabafa.

Apesar do incidente, a influencer já encontrou um novo profissional para acompanhá-la nos treinos e mandou um recado. “Meu trabalho não é convite para nada além do que eu ofereço online. Se você mistura as coisas, o problema não é meu. Agora sigo focada no meu shape, sem cantadas e sem climão”.

