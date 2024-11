Juliano Cazarré participará de jantar beneficente em prol de orfanato no RJ

A Luzone Group, organização empresarial com múltiplos negócios, que incluem serviços jurídicos, serviços financeiros e investimentos privados, promoverá, no próximo 13 de dezembro, um jantar de caridade que tem como objetivo arrecadar fundos para um orfanato que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social.

A instituição escolhida este ano foi o Orfanato Santa Rita de Cássia, localizado na Praça Seca, na Zona Oeste carioca. O orfanato é uma associação civil sem fins lucrativos, sem nenhum apoio governamental para a sua manutenção, sendo que todas as suas atividades são realizadas com a participação de empresas e voluntários.



O orfanato possui uma longa história de mais de 80 anos e é administrado pelas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, mas precisa de apoio contínuo para que possa manter seus projetos de assistência social. Com atuação global e diversificada, a Luzone Group, além de reconhecida em suas respectivas áreas de atuação, também se dedica à filantropia.



"O jantar para a caridade, da Luzone Group, será um evento destinado a criar uma corrente do bem em prol do próximo e arrecadar fundos para essa causa nobre, já que todo o lucro do evento será destinado ao orfanato", destaca Leandro Luzone, diretor da Luzone Group.



O evento contará ainda com a presença do ator e escritor Juliano Cazarré, que, como patrono do evento, também prestará sua solidariedade. Protagonista de várias peças de teatro, novelas e filmes, com vários prêmios e indicações por sua atuação, Cazarré também fará sua parte em prol de quem mais precisa.