Saiba como as celebridades corrigiram as "orelhas de abano"

Celebridades como Brad Pitt, Beyoncé, Alessandra Ambrósio, Kate Hudson e Fiorella Mattheis já recorreram à otoplastia para corrigir as "orelhas de abano", inspirando pessoas ao redor do mundo a buscar a mesma transformação. A novidade agora é uma técnica avançada e menos invasiva: a otoplastia sem corte, que promete resultados definitivos sem a necessidade de incisões.

A otoplastia sem corte corrige a projeção das orelhas com o uso de fios de sutura que reposicionam as orelhas sem a necessidade de incisões, resultando em uma aparência mais natural e harmônica. “Esse método pode ser aplicado em qualquer pessoa com orelha de abano, independentemente da faixa etária”, explica o cirurgião plástico Valderi Vieira. “É uma técnica definitiva que, com o auxílio dos fios, reposiciona a orelha sem a necessidade dos cortes tradicionais”.

Entre as vantagens da técnica sem corte estão a recuperação acelerada e a ausência de cicatrizes visíveis, além da dispensa de pontos externos para remoção. Dr. Valderi Vieira ressalta que o procedimento permite um retorno rápido às atividades diárias, o que tem atraído cada vez mais adeptos. “Muitos pacientes valorizam o fato de não precisarem se preocupar com pontos, o que facilita muito o pós-operatório”, afirma.

Apesar de ser um procedimento menos invasivo, é importante seguir cuidados específicos após a otoplastia sem corte. O especialista recomenda o uso de uma faixa elástica para garantir que a orelha se mantenha na posição ideal durante o período de cicatrização. “É essencial evitar pancadas e exposição ao sol na praia durante as primeiras semanas para obter os melhores resultados”, orienta o especialista.

Uma das perguntas mais frequentes entre os pacientes é sobre a durabilidade dos resultados. Segundo o Dr. Vieira, a otoplastia sem corte oferece resultados permanentes, sem necessidade de manutenção a longo prazo. “Os fios de sutura garantem um reposicionamento definitivo, assim como a técnica com cortes, porém, com menos agressão ao corpo”, explica.

De acordo com o profissional, a otoplastia sem corte é indicada para qualquer pessoa com orelha de abano, incluindo crianças e adultos. Embora muitos optem por corrigir a característica durante a infância, a técnica está disponível e é segura para todas as idades, proporcionando uma solução duradoura e menos invasiva para quem deseja uma transformação estética.

“Com a crescente popularidade e resultados eficientes, a otoplastia sem corte representa uma evolução importante na cirurgia plástica, tornando-se uma alternativa atraente para quem busca melhorar a aparência com discrição e rapidez. Inspiradas por celebridades e atraídas pela recuperação simplificada, cada vez mais pessoas estão optando por esse método inovador”, conclui o médico.