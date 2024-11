Ginecologista Dra. Ana Comin fala sobre livro autoral "Dora Sai de Férias'

A ginecologista Dra. Ana Comin, conhecida por sua trajetória na medicina, agora se aventura no mundo da literatura infantil com o lançamento de seu primeiro livro: “Dora Sai de Férias”. A história acompanha a pequena Dora em suas férias repletas de aventuras e descobertas. Cada página oferece um ensinamento único e acontecimentos intrigantes. Esse é um livro para ser lido mais de uma vez, pois, na segunda leitura, as crianças poderão perceber os detalhes e os ensinamentos que talvez tenham passado despercebidos na primeira.

Dra. Ana Comin compartilha que sua paixão pela leitura surgiu de forma inesperada, ainda na infância, quando leu o clássico As Aventuras do Avião Vermelho. A história, com seus lugares e personagens fascinantes, despertou um amor pela leitura que a levou a um caminho completamente diferente: o da medicina. “Aquilo chamou a minha atenção, tempos depois comecei a ler Cérebro, de Robin Cook, então a professora deu um prazo maior que uma semana para terminar o livro. Em uma semana, surpreendendo a professora, li tudo. Foi aí que comecei a me interessar por medicina. Um mundo novo, já que ninguém na minha família era médico”, relembra a autora.

Em 2023, Dra. Ana teve a ideia de escrever o seu próprio livro. “Escrevia quando tinha tempo, à noite, pelo celular mesmo. Durante uma viagem com minha família, resolvi registrar tudo para minha filha, para ela não esquecer das nossas experiências”, explica. No primeiro dia da viagem, ela escreveu uma folha, e no dia seguinte, escreveu mais. Logo, percebeu que aquilo poderia se transformar em um livro. “Foi quando lembrei das aventuras do ‘Avião Vermelho’, que me levou a lugares que nunca imaginei conhecer. Em poucas noites, o livro estava pronto, só faltavam as ilustrações”, conta.

A jornada para encontrar o ilustrador ideal, no entanto, foi um desafio. Dra. Ana tentou diversas opções, desde um brasileiro no Canadá até contatos em São Paulo, mas a ilustração ideal para o seu livro não saía do jeito que ela imaginava. “Hoje, entendo por que não se investe mais em livros infantis. O custo das ilustrações é muito alto”, reflete. Após várias tentativas frustradas, ela se lembrou da Redecolando, uma empresa que já havia feito um desenho da personagem principal, Dora. Com isso, a ilustração finalmente começou a tomar forma.

O processo criativo levou tempo, mas foi repleto de entusiasmo. “Eu queria que as crianças viajassem com a imaginação delas”, afirma Dra. Ana. Após um ano de trabalho, o livro ficou pronto, e ela comemora o sucesso da obra. Sua filha, com quem compartilhou a ideia, se encantou com os desenhos.

O objetivo da autora é claro: “Meu sonho é que as crianças sintam o mesmo que eu senti quando li As Aventuras do Avião Vermelho. Que elas viajem com a mente e, em cada lugar que a Dora visita, levem um ensinamento consigo”. Dra. Ana ainda revela seus desejos para o impacto do livro: “Espero que ele incentive as crianças a saírem da casa delas, viajarem e, principalmente, que seja o primeiro de muitos livros. Para mim, o mais marcante foi o Avião Vermelho, que me levou a uma literatura mais robusta e inspiradora, como os livros de Robin Kook. Que isso aconteça com elas também.”

Com sua obra finalizada, Dra. Ana Comin agora compartilha uma lição que vai além das páginas do livro: é um convite para a viagem da imaginação, para a aventura do aprendizado e para o poder transformador da leitura.