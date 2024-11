Biel lança nova versão de "Adocica" em parceria com Beto Barbosa

Fechando o mês de novembro com grandes novidades, o cantor Biel lança na próxima sexta-feira (29), sua mais nova faixa: uma versão especial de Adocica, clássico de Beto Barbosa, o eterno Rei da Lambada. A adaptação, que insere a música no universo do MTG, conta com a participação direta de Beto Barbosa e produção assinada por Lukkas, um dos maiores nomes do gênero na atualidade.

A ideia do projeto surgiu de forma espontânea, durante a gravação do programa Circo do Tiru, onde o Biel e Beto se encontraram pela primeira vez. A conexão foi imediata, e surgiu a sugestão de adaptar o hino da Lambada para o estilo que vem conquistando novos públicos. Para surpresa de todos, o Rei da Lambada autorizou na hora, marcando um momento inédito, já que outras tentativas de negociação para adaptações da música não haviam avançado.

Com a liberação do clássico, Lukkas foi chamado para a produção da faixa. O produtor, que acumula mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e é considerado um dos pilares do MTG no Brasil, deu à música uma nova identidade, mantendo a essência do sucesso original. “Adocica é um clássico que atravessa gerações. Poder trazer essa música para o MTG com o aval do Beto Barbosa e o talento do Lukkas é uma realização enorme. Estou muito feliz com o resultado”, destaca Biel.

O lançamento marca um momento especial na trajetória do cantor, que celebra 10 anos de carreira, e reforça a relevância de Beto Barbosa, ícone de sucessos atemporais.