Hugo Henrique lança "Eu Não Confio Em Mim"

Nesta sexta-feira (29), Hugo Henrique apresenta ao público seu mais novo single, “Eu Não Confio Em Mim”. A faixa faz parte do projeto “Sonho Ao Vivo”, cuja primeira parte foi gravada em agosto na Casa Hum, em Aparecida de Goiânia. O lançamento sucede “Dia 1”, parceria com Murilo Huff, que alcançou o TOP 200 do Spotify e inspirou diversas versões nas redes sociais.

O novo single, composto por Hugo Henrique em colaboração com Normani e Felipe Viana, explora a vulnerabilidade emocional em um relacionamento. A letra reflete o receio de se envolver profundamente devido às próprias fraquezas, com versos que revelam a luta interna do protagonista: “É que eu não confio em mim te amando… Não me leve a mal, se eu ficar estranho.”

Hugo Henrique compartilha a inspiração por trás da faixa: “Essa música fala sobre aquele medo que a gente tem de machucar quem está ao nosso lado, por conhecer nossas próprias limitações. É uma letra muito sincera, que reflete momentos que muita gente já viveu.” Ele também destaca a conexão pessoal com a composição: “Escrever essa música foi como colocar para fora sentimentos que, muitas vezes, a gente tenta esconder. Espero que as pessoas se identifiquem com essa verdade.”

O projeto “Sonho Ao Vivo” tem como proposta destacar diferentes fases da carreira de Hugo Henrique, trazendo composições que conectam com o público por suas temáticas pessoais e autênticas. A primeira parte, que já contou com o sucesso de “Dia 1”, promete manter o ritmo com “Eu Não Confio Em Mim”, apostando em uma sonoridade que mistura romantismo com um toque de melancolia.

Com seis audiovisuais já lançados e em turnê pelo Brasil, Hugo Henrique continua consolidando sua trajetória no cenário sertanejo. Este novo lançamento reforça sua versatilidade como cantor e compositor, além de aumentar a expectativa dos fãs para os próximos singles do projeto.