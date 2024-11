Bruninho & Davi finalizam o lançamento do DVD "Ao Vivo em Curitiba" - Volume 2

Bruninho & Davi encerram com grande estilo o lançamento do DVD "Ao Vivo em Curitiba" - Volume 2, com um repertório composto por 10 faixas. O projeto, gravado no ano passado, marca o quarto DVD da dupla e celebra mais uma fase de sucesso em sua carreira.

O grande destaque do lançamento é “Pouquinho de Sorte”, considerada uma das músicas mais emblemáticas da trajetória de Bruninho & Davi. A canção aborda a dor de um amor que não deu certo e apresenta o lado romântico da dupla que conquistou e emocionou gerações. A composição é assinada por Bruninho & Davi junto aos parceiros Marco Antônio, Nicolas Damasceno, Édson Garcia e Arthur Castro.

Além de “Pouquinho de Sorte”, o EP traz outras faixas que prometem embalar o público: “Pra Isso Que Ela Saí”, “Galera”, “Largado”, “Certas Coisas”, “Amor em Detalhes”, “Vidas Solteiras”, “Pra Nunca Mais Lembrar”, “Moral da História” (com participação de Marco Antonio & Gabriel) e “Que Amor É Esse”.

Com esse lançamento, Bruninho & Davi concluem o projeto Ao Vivo em Curitiba, consolidando mais um capítulo importante na carreira da dupla e entregando ao público um álbum repleto de hits e momentos inesquecíveis.