TZ da Coronel expande o sucesso de Direto da Selva comlancamento do Deluxe

Com números expressivos e parcerias de peso, TZ da Coronel continua se destacando no cenário do rap nacional com o lançamento da versão Deluxe de Direto da Selva. Entre as novidades, esta o aguardado remix de “Não Temos Medo”, que traz as participações de Filipe Ret e Orochi, consolidando ainda mais o hit que ja acumula quase 50 milhões de streams nas plataformas digitais.

Além do remix, o projeto ganha forca com a faixa inédita “A Verdade Machuca”, que veio acompanhada de um clipe gravado no Rio de Janeiro. A música, que combina elementos de Trap e R&B, já vem sendo comparada a sucessos como“Não faz isso comigo não” e “Se Você For Embora”, reforçando a versatilidade de TZ como artista.