Lucas e Higor: A Jornada Até o Auge das Paradas de Sucesso Musical

Desde os seus primos na cena musical, Lucas Becker e Renan Higor da Silva,

conhecidos como Lucas e Higor, trilharam um caminho marcado pela paixão e dedicação

à música. Nascidos respectivamente em Maringá e Ubiratã, no interior do Paraná, esses

talentosos artistas têm cativado o público com sua energia contagiante e sua habilidade

musical desde a tenra idade.



Lucas Becker, nascido em 01 de agosto de 1991, mergulhou no universo musical aos 15

anos, inicialmente como músico de apoio para outras duplas sertanejas. Com o tempo, sua

paixão pela música o levou a trilhar seu próprio caminho, e aos 17 anos, ele iniciou sua

jornada como cantor solo. Ao longo dos anos, Lucas explorou diversos projetos musicais

até encontrar sua parceira musical ideal em Higor, em 2018.



Renan Higor da Silva, por sua vez, viu nascer seu amor pela música em Ubiratã, em 16 de

junho de 1992. Desde os seis anos de idade, ele já demonstrava talento e paixão pela arte,

e aos 15 anos, já era uma figura de destaque na cena musical de Campo Mourão, sob o

nome artístico de Renanzinho. Com uma mudança para Maringá em 2010, Renan iniciou

sua carreira solo como Renan Higor, conquistando seu espaço nas casas de shows da região com seu estilo único de pagonejo.



Em 2018, a parceria entre Lucas e Higor ganhou força, e juntos assinaram contrato com a

renomada gravadora Sony Music. O lançamento de um DVD e um EP inédito marcou o

início de uma nova fase para a dupla, com destaque para o sucesso "Não Faz seu Tipo"



O reconhecimento do público e o sucesso do projeto abriram portas para novas

oportunidades, e em 2022, a A dupla lançou seu segundo EP, intitulado "Outra Vibe", gravado em Maringá e repleto de sucessos que misturam ritmos como pagode, sertanejo, samba, MPB e

pop rock.



O ano de 2023 foi marcado pelo projeto triunfante da dupla "Outra Vibe Vol. 2"

consolidando ainda mais sua posição no cenário musical nacional. Com músicas inéditas, e

Hits como "Tadim de Mim", “Solteiro Desatualizado”, “Silêncio” ganharam ainda mais

espaço no cenário musical e uma base de fãs cada vez mais sólida.



Lucas e Higor conquistaram sucesso não apenas nas plataformas digitais, mas também

nos palcos de todo o Brasil. Com mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify e + 20

milhões de visualizações no YouTube, a dupla continua a cativar o público com sua música

envolvente e sua energia inigualável, solidificando seu lugar como uma das principais

promessas da música brasileira.



E as novidades não param por aí! O mais recente lançamento da dupla é o DVD "Outra

Vibe Pé na Areia", gravada em dezembro de 2023, com participações especiais dos artistas

Raphael (Léo e Raphael), Júlia e Rafaela, Juan Marcus e Vinicius, e Érica Oliveira do

cenário gospel. O Projeto está sendo distribuído pela FUGA MUSIC, grande parceria da

Dupla e referência no mercado de distribuição digital



Destaque para a música "Deixa do Jeito que Tá" a faixa que está tocando em todas as rádios pelo Brasil" contém 12 faixas. inéditas e serão lançadas até o final de

2024. Fiquem ligados, e aproveitem para curtir todas as nossas músicas. Faça parte da nossa



