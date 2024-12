Loredana Kotínski fala sobre os impactos do aquecimento global

Na última semana de novembro, diretamente da Amazônia, a doutora em informação e comunicação Loredana Kotínski, pesquisadora ESG em mídias digitais, participou do podcast da Rede MLC. Em um bate-papo envolvente com a apresentadora Márcia Lasmar, Loredana abordou questões urgentes como aquecimento global, mudanças climáticas, consumo consciente e os impactos do ESG na sociedade e na economia.

Loredana trouxe dados alarmantes sobre o aquecimento global e suas consequências. Segundo ela, mais de 700 milhões de pessoas estão deslocadas ao redor do mundo, resultado de três fatores principais: guerras, resquícios da pandemia de Covid-19 e as mudanças no clima, devido ao aquecimento global. “O aquecimento global, causado pelo excesso de emissão de gás carbono, cria uma camada na atmosfera que retém calor. É como viver em uma sauna”, explicou a pesquisadora.

Ela destacou que a expectativa inicial era de um aumento de 1,5°C na temperatura global até o final do século, o suficiente para provocar graves impactos como inundações de países insulares e o degelo nas calotas polares. Após a COP 29, contudo, a estimativa saltou para um preocupante aumento de 3°C. “Países e cidades inteiras podem desaparecer, e o Brasil também está sob ameaça”, alertou.









Apesar do cenário crítico, Loredana reforçou o papel estratégico do Brasil na luta contra o aquecimento global. Com a maior biodiversidade do planeta, o país tem o potencial de ser o líder mundial em práticas de sequestro de carbono. No entanto, fatores como o avanço do desmatamento e a alta emissão de gás metano, proveniente do gado e de resíduos agrícolas, ainda colocam o Brasil em desvantagem.

“O Brasil possui 210 milhões de cabeças de gado, ficando atrás apenas da Índia. Isso contribui para a emissão de metano, que também é prejudicial”, explicou Loredana. Ela ainda destacou a necessidade de medidas concretas, como o reflorestamento e a redução das emissões, para alcançar as metas do Acordo de Paris. “Hoje, precisaríamos remover mais de um trilhão de toneladas de gás carbono da atmosfera, mas sequer atingimos 10% disso”, revelou.

COP 29 e G20: avanços e frustrações

A COP 29, segundo Loredana, deixou a desejar. A expectativa era de um compromisso financeiro de 1,3 trilhão de dólares por parte dos países ricos para ajudar as nações em desenvolvimento a preservarem suas florestas e migrarem para matrizes energéticas mais sustentáveis. Contudo, o acordo final contemplou apenas 300 milhões de dólares.

Por outro lado, ela enxerga esperança nas decisões do G20, realizado recentemente no Brasil. Entre os compromissos firmados, destacam-se o incentivo a regiões como a Amazônia, o combate à desinformação sobre mudanças climáticas e ações para reduzir a fome — problema que atinge 33 milhões de brasileiros, segundo estudo da Rede Penssan.

ESG e consumo consciente

Além de alertar para os impactos ambientais, Loredana discutiu o papel das práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) no setor privado e público. Ela explicou que grandes empresas com ações em bolsa agora são avaliadas por suas iniciativas nos três pilares do ESG, o que influencia investidores e acionistas. “Não é apenas sustentabilidade, mas um compromisso com ética, transparência e responsabilidade social”, afirmou.

O podcast também enfatizou a importância do consumo consciente. Loredana mencionou uma pesquisa global que aponta que 70% dos consumidores preferem marcas com práticas sustentáveis. No entanto, ela destacou que o consumismo desenfreado muitas vezes está ligado a uma busca por pertencimento. “A consciência de comprar apenas o necessário e de optar por marcas responsáveis só virá com educação e informação”, concluiu.

A participação de Loredana Kotínski no podcast da Rede MLC foi uma oportunidade de reflexão e aprendizado. Além de temas como gastronomia e turismo sustentável, a especialista reforçou a urgência de transformar informações em ações. Sua mensagem é clara: o futuro do planeta depende de escolhas individuais e coletivas, e o Brasil tem um papel crucial nessa jornada.

Assista ao Podcast completo: