Vila Don Patto celebra dezembro com cardápio especial e atrações natalinas

Com as festas de fim de ano se aproximando, o restaurante Vila Don Patto, referência em gastronomia portuguesa e italiana, preparou uma programação especial para o mês de dezembro, com opções para toda a família e sabores que celebram o Natal e o Ano Novo.









Cardápio de Natal e Programação



A partir do dia 2 de dezembro, o restaurante português passa a atender diariamente, trazendo pratos típicos e receitas tradicionais para os amantes da culinária lusitana. Já o restaurante italiano inicia seu funcionamento no dia 5, de quarta a domingo, com destaque para massas, risotos e outros clássicos da Itália.

No dia 16, a Vila Don Patto adiciona ainda mais diversão à experiência, com a abertura do espaço kids e da loja de artesanato a partir das 12h. Este é o momento ideal para famílias que desejam aproveitar um passeio completo, combinando boa comida, lazer para as crianças e a oportunidade de adquirir produtos únicos e artesanais.

Almoço de Natal e Ano Novo

Para celebrar o Natal e a chegada de 2024, o Vila Don Patto estará aberto nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, com uma experiência gastronômica completa. Além do restaurantes português , os visitantes terão à disposição a casa de doces, adega, sorveteria, cafeteria, loja de artesanato e o espaço kids, garantindo um dia inesquecível para todas as idades, exceto a parte do ‘La Pasta’ que não funcionará neste período.

Aproveite o clima natalino, a rica gastronomia e o ambiente acolhedor da Vila Don Patto para tornar o fim do ano ainda mais especial. As reservas podem ser realizadas antecipadamente, devido à alta demanda típica dessa época do ano.





Serviço

Local: Vila Don Patto

Datas importantes:

Restaurante Português: a partir de 2 de dezembro (diariamente).

Restaurante Italiano: a partir de 5 de dezembro (quarta a domingo).

Espaço Kids e loja de artesanato: a partir de 16 de dezembro.

Almoço de Natal e Ano Novo: 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Reserve sua mesa e viva momentos únicos com sua família no restaurante Vila Don Patto, onde tradição e sabores se encontram em harmonia perfeita!