Humorista brasileira, Jaqueline Santos estreia carreira internacional

Jaqueline Santos, uma das mais aclamadas humoristas do Brasil, embarca em sua primeira turnê internacional de stand-up comedy, levando a irreverência e o talento da comédia brasileira para o Japão. A humorista, que já é um fenômeno nas redes sociais e na televisão, se apresenta entre os dias 8 e 17 de dezembro, com shows em Tóquio e outras cidades. Além disso, Jaqueline será uma das atrações do Rock in Rio Festival de Humor, evento que reúne comediantes de diferentes partes do mundo e marcará sua estreia internacional.

Durante a viagem, Jaqueline aproveita para gravar cenas de sua nova novela, que será exibida em suas redes sociais, abrindo um novo capítulo de interação com seu público global. “Eu jamais poderia imaginar que meus vídeos de cantadas poderiam ultrapassar fronteiras e atingir outros países. Estou muito feliz com essa trajetória que venho traçando ao longo da minha vida”, compartilhou a comediante.

Com 11 milhões de seguidores e mais de 2,4 bilhões de visualizações em suas redes sociais, Jaqueline tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo. Em novembro, ela alcançou a impressionante marca de 150 milhões de visualizações em um único mês. “Agora sou famosa no mundo todo. Tenho público em diversos países que me adoram e admiram meu trabalho”, afirmou, com sua típica descontração.

Apesar de sua agenda movimentada, Jaqueline ainda precisou pausar as gravações de “A Praça é Nossa”, no SBT, para se dedicar à turnê internacional. Ela retornará ao Brasil no dia 18 de dezembro para retomar os trabalhos no programa humorístico.

Com humildade, Jaqueline reflete sobre sua trajetória: “Estou no maior programa de comédia do país, ‘A Praça é Nossa’. Fui considerada, durante meses, a maior influenciadora do Brasil, comparada a outros criadores do mundo todo. O que mais posso pedir a Deus? Só agradeço mesmo.”

Sua participação no Rock in Rio Festival de Humor e seus novos projetos internacionais refletem o protagonismo de Jaqueline Santos na comédia, não só no Brasil, mas também no cenário global. Seu impacto transcende as fronteiras culturais e, com sua habilidade de conectar públicos de diferentes países, ela se consolida como uma das principais comediantes contemporâneas.