A velocidade da internet e a pressão constante pela visibilidade são aspectos intrínsecos à vida de quem vive em frente às telas. No entanto, por trás da aparente tranquilidade de influenciadores e artistas digitais, se escondem desafios imensos, muitos deles relacionados à saúde mental. O cantor e influenciador Odoguiinha, uma das personalidades mais notáveis ??nas redes sociais, inclui, em uma conversa exclusiva, como a pressão da vida digital impactou seu bem-estar e as medidas que tomaram para resgatar o equilíbrio emocional.





Em um relato profundo sobre sua jornada pessoal, Odoguiinha abriu um espaço para discutir o lado sombrio da fama virtual. "A internet é uma faca de duas gomas. Você pode se tornar um sucesso instantâneo, mas, se não estiver preparado mentalmente, pode ser difícil lidar com a pressão", afirmou o artista. Durante um período de intenso estresse causado pela cobrança constante por novos conteúdos e interações, ele chegou a viver noites sem dormir e a sentir que estava perdendo o controle de sua própria vida. “A pressão é tão grande que, às vezes, você esquece de si mesmo e passa a viver para as expectativas dos outros”, revelou.





Foi nesse cenário de turbulência emocional que Odoguiinha encontrou no autocuidado e em abordagens terapêuticas alternativas uma forma de retomar o controle. Ele se dedicou a um processo terapêutico que envolve tanto a psicoterapia tradicional quanto práticas alternativas como a ortomolecular, uma abordagem que foca no equilíbrio químico do corpo através de substâncias naturais. Para ele, essa combinação é mostrada essencial para enfrentar os desafios de uma vida sob os holofotes digitais.





"Eu me sinto mais fortalecido ao perceber que saúde mental não é só sobre ir ao terapeuta. A alimentação e o cuidado com o corpo também têm papel fundamental. A ortomolecular, por exemplo, me ajudou a entender como o que eu coloco no meu corpo reflete diretamente na minha mente", comentou. A busca por esse equilíbrio não se limita a tratamentos inconvenientes, mas sim um esforço consciente para integrar mente e corpo, buscando soluções que o conectem com o mundo de forma mais saudável.





Hoje, Odoguiinha utiliza sua plataforma para encorajar seus seguidores a refletirem sobre o impacto da vida digital na saúde mental. Ele compartilha abertamente sobre sua experiência, incentivando outros a buscarem apoio, seja por meio de terapia ou de práticas que promovam o bem-estar físico e psicológico. "Falar sobre saúde mental é fundamental. Não precisamos ser perfeitos, mas sim autênticos e conscientes dos nossos limites", afirmou.





A reflexão de Odoguiinha traz à tona um ponto crucial: a necessidade de desacelerar e de encontrar espaços para o autocuidado, principalmente em uma era em que a instantaneidade das redes sociais nos faz acreditar que o sucesso e a felicidade devem ser rápidos e visíveis. Para o cantor, a verdadeira evolução está em aprender a gerenciar essa relação com a tecnologia e o constante fluxo de informações.





Ao compartilhar sua história, o especialista Odoguiinha não apenas alerta para os perigos da exaustão digital, mas também oferece soluções que vão além das práticas inconvenientes de saúde mental. Sua mensagem de equilíbrio entre corpo, mente e tecnologia é um convite para todos aqueles que sentem que a pressão digital pode ser esmagadora.





Na busca por um espaço mais saudável no ambiente virtual, Odoguiinha se tornou um defensor do autocuidado, usando sua visibilidade para inspirar outros a se reconectar com sua essência, longe das imposições do mundo digital. Em um mundo que cobra cada vez mais, o cantor mostra que é possível ser bem-sucedido sem abrir a mão da saúde mental.