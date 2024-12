Concurso de beleza faz exigência médica a ‘Miss Cinturinha’

Apelidada de ‘Miss Cinturinha’ na web por ostentar uma medida de apenas 58cm, a influencer Eduarda Jochims, 29 anos, agora quer o título de Miss Brasil Pop. Para isso, ela teve que atender uma exigência da organização do concurso e fazer um raio-x para provar que tem todas as costelas. Tudo porque o projeto de beleza não admite esse tipo de cirurgia.



“Ninguém acreditou, acharam que eu tinha tirado costelas e me reprovaram na seletiva de biquíni. Então me pediram o exame e fiz no mesmo dia, não tinha nada a esconder. Foi engraçado ver quando mostrei o resultado”, conta rindo. “Agora vou em busca do título. Não corro o risco de ninguém dizer que estou trapaceando”.





Enquanto a maioria das mulheres tem de 85 a 88cm de cintura, uma média nacional, Eduarda ostenta 58cm e diz que não faz sacrifícios para manter o shape. Ela encara uma rotina fitness, mas sem exageros. Tem uma alimentação saudável e agora aderiu ao treino funcional na praia, já que mora no Rio de Janeiro.



“Levo uma vida equilibrada, feliz e leve. Não vivo a ditadura fitness, não sou daquelas que leva marmita para todo lugar, que faz exercício por obrigação ou entra em dietas da modinha. O único segredinho para manter a cinturinha é o vacum [exercício de contrair e soltar o abdômen]. Faço todo santo dia pela manhã e à noite, antes de dormir”, ensina.

Nas redes sociais, Eduarda exibe sua rotina para inspirar outras mulheres e agora pretende mostrar sua preparação para o Miss Brasil, que vai incluir aulas de passarela e oratória. Longe de entrar numa competição estética, a influencer vai apostar na sua naturalidade e no seu shape slim.



“Eu sonho com o momento em que mulheres vão apoiar outras mulheres. Essa competição estética é muito desconfortável e não leva a lugar nenhum. Cada uma tem seu valor e sua beleza, e isso deveria ser o foco. Vou seguir dentro dessa ideia no concurso, defender o meu biotipo e fazer um ajuste fino”.