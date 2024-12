Gabryell Urlan fala sobre o futuro do universo drag em 2025

Gabryell Urlan, drag e influenciador digital com 2,4 milhões de seguidores no Instagram - (crédito: Reprodução Instagram)

Gabryell Urlan, drag e influenciador digital com 2,4 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou suas visões sobre as tendências que devem moldar o universo drag em 2025. Em um cenário onde a criatividade e a inovação caminham juntas, o artista acredita que moda, tecnologia e sustentabilidade estarão no centro dessa transformação.

“Em 2025, acho que o universo drag vai ficar ainda mais futurista e híbrido”, afirma Gabryell, que vê a estética cibernética, com roupas tecnológicas e tecidos iluminados, como uma grande tendência. Ele também aposta na força da moda sustentável, destacando a criação de looks a partir de peças recicladas, e na estética andrógina, que mistura o masculino e o feminino de forma fluida. Para ele, o maximalismo — com roupas mais exuberantes e cheias de detalhes — também seguirá em ascensão.

Nas redes sociais, Gabryell acredita que plataformas como Instagram e TikTok continuarão sendo fundamentais para as drags lançarem tendências e se conectarem com o público. “Mostrar os bastidores das criações, fazer colaborações com marcas e criar desafios de moda ou performance pode ajudar a gerar engajamento e criar movimentos virais. Explorar novas plataformas digitais? Nunca se sabe, rs”, comenta.

Quando o assunto é música, Gabryell prevê uma maior fusão de gêneros, com influências globais e sons eletrônicos ganhando cada vez mais espaço. “Além disso, acho que veremos mais colaborações com DJs e produtores, o que pode trazer sonoridades ainda mais inovadoras para o universo drag”, explica.

Já na maquiagem, a ousadia seguirá como um dos pilares. “A maquiagem vai continuar ousada sempreeee! Haha. Contornos extremos, brilhos e até efeitos visuais tecnológicos devem ganhar mais espaço, junto com a busca por produtos mais sustentáveis”, comenta Gabryell, reforçando a importância da consciência ambiental na escolha de materiais.

As performances, por sua vez, também devem se beneficiar do avanço da tecnologia. “Acredito que a tecnologia, como projeções e realidade aumentada (AR), vai tornar os shows ainda mais imersivos e interativos, criando experiências únicas para o público”, afirma.