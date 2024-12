GHABI homenageia YG Marley em aniversário após reencontro no Grammy Latino

A cantora e compositora GHABI surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (5) ao publicar uma homenagem ao cantor YG Marley, neto de Bob Marley, por ocasião de seu aniversário. A mensagem, em inglês, destaca o talento do artista: “Happy Bday! Jah bless you and your big talent. Your music is healing. More life.”

Os dois viveram um breve affair este ano, com momentos marcantes como o encontro no Chic Show, em São Paulo, em julho. Na ocasião, GHABI foi vista na área VIP reservada para a família Marley durante uma apresentação de Lauryn Hill com participação de YG. O casal teria trocado beijos em público no after-party do evento e deixado o local de mãos dadas.

O reencontro mais recente ocorreu em novembro, em Miami, durante o Grammy Latino, evento que trouxe ambos à cidade – GHABI representando a música brasileira e YG, que vive em Nova York, em compromissos artísticos.

Quem é GHABI?

Artista versátil, GHABI é jurada do programa Canta Comigo (Record), curadora do Soho Sessions e embaixadora do Women’s Music Event. Com uma base fiel de 30 mil seguidores no Instagram, ela também é acompanhada por personalidades como Neymar e Bruna Biancardi, reafirmando sua relevância na música e na cena cultural.