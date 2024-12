Dr. Adalho Fregosa alerta sobre os riscos das dietas extremas no fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano, o verão e a expectativa para o Carnaval, muitas pessoas se apostam em uma verdadeira corrida contra o tempo para emagrecer e se sentirem mais confortáveis com sua aparência. Contudo, práticas como dietas extremas e restrições severas podem trazer sérios riscos à saúde, alerta o Dr. Adalho Fregona, médico especialista em emagrecimento.

Segundo o Dr. Adalho, dietas que eliminam grupos alimentares inteiros ou impõem restrições calóricas severas podem gerar consequências graves. " Dietas malucas podem causar desidratação, fraqueza muscular, queda de cabelo, insônia e, em casos mais graves, problemas hormonais e metabólicos. Isso acontece porque o corpo entra em modo de ‘sobrevivência’ diante de tanta privação, comprometendo funções essenciais. E tem mais, quando a dieta termina, há um grande risco de recuperar o peso perdido, o famoso efeito sanfona”, explica o médico.



Além disso, a tão desejada perda de peso rápida frequentemente não reflete a eliminação de gordura. “Na maioria das vezes, o peso perdido vem principalmente de água e massa magra. Isso significa que, além de ser prejudicial, essas dietas não entregam o resultado que prometem a longo prazo”, alerta o médico que também afirma: “outro problema comum é o efeito sanfona. Quando a dieta acaba, o peso perdido é facilmente recuperado, gerando um ciclo frustrante e prejudicial ao organismo.”



Mas, nem tudo está perdido. Dr. Adalho sugere que o equilíbrio precisa ser a chave para aproveitar as festas sem prejudicar a saúde, por isso, é bom colocar em prática estratégias valiosas para manter o controle durante essa época festiva, a começar pelo planejamento. “Se você sabe que terá uma festa à noite, opte por refeições leves e equilibradas durante o dia. Inclua proteínas, fibras e gorduras boas para evitar exageros.”

Segundo o médico, outra estratégia que parece simples, mas é de singular importância é fazer escolhas inteligentes. “Durante as ceias, prefira alimentos mais saudáveis, como proteínas magras e saladas. No momento da sobremesa, selecione uma ou duas opções favoritas em vez de experimentar todas”.

Embora o final de ano seja um momento de celebrações, é preciso ter moderação com álcool. “Bebidas alcoólicas podem ser altamente calóricas e estimular o apetite. Recomendo alternar entre o consumo de álcool e água para se hidratar e reduzir os excessos.”

Entretanto, o médico adianta: se houver um exagero em um dia, compense no próximo com alimentação mais leve e bastante hidratação, não é preciso se sentir culpado. “É importante praticar o comer consciente. “Nosso cérebro precisa de cerca de 20 minutos para registrar a saciedade. Durante as festas, experimente comer mais devagar, aprecie a comida e aproveitar cada sabor”, aconselha.

“O fim de ano é um momento muito esperado para comemorar, mas isso não precisa ser sinônimo de excesso nem de culpa. O equilíbrio é o segredo para manter o bem-estar físico e mental. Para se preparar para o Carnaval, é preciso fazer boas escolhas agora. As mudanças precisam ser graduais e consistentes, isso vai trazer um resultado sustentável. Cuidar da saúde é o maior presente que podemos nos dar, e isso é possível mesmo durante as celebrações”, finaliza o médico.”