Franquia Meu Labirinto planeja crescimento e inovação em expansão para 2025

A franquia continua a se posicionar como referência em saúde preventiva e reabilitação no Brasil, unindo inovação, inclusão e estratégias de mercado sólidas para atender a uma população cada vez mais longeva e exigente



A Meu Labirinto, franquia especializada em reabilitação vestibular e serviços de equilíbrio, projeta um crescimento expressivo para o ano de 2025, segundo Michel Maggi, fundador da rede. A meta é dobrar o faturamento atual e alcançar entre 20 e 25 novas unidades, ampliando a presença em regiões ainda pouco exploradas, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

Com o envelhecimento da população brasileira, a empresa vê potencial em cidades menores, além das grandes metrópoles, para atender às necessidades crescentes do público idoso. No entanto, a franquia também está diversificando sua atuação, oferecendo serviços como reabilitação para dores orofaciais e cefaleia, que abrangem faixas etárias de 40 a 60 anos, respondendo às demandas de saúde associadas ao estresse e hábitos modernos.

Um dos diferenciais do Meu Labirinto é o uso de inteligência artificial para avaliação de riscos de quedas, tecnologia que está sendo aprimorada para agregar ainda mais valor aos serviços oferecidos. Segundo Maggi, uma nova ferramenta inovadora “está no berçário, prestes a dar os primeiros passos”, e será lançada em breve, reforçando o compromisso da franquia com a qualidade e a inovação.

A expansão nacional apresenta desafios logísticos e operacionais, como a padronização de protocolos em diferentes unidades. Para superar esses obstáculos, a franquia aposta em treinamentos contínuos e suporte intensivo aos franqueados, que não necessitam de experiência prévia na área de saúde.

Além disso, a Meu Labirinto planeja estratégias robustas de marketing e branding para consolidar sua presença no mercado, com uma equipe dedicada à divulgação nacional a partir de 2024.

Outro ponto destacado por Maggi é o interesse em parcerias com governos municipais e estaduais para levar os serviços especializados da franquia às áreas carentes. “Essa especialidade é praticamente inexistente no Sistema Único de Saúde, e podemos preencher essa lacuna com projetos de assistência ao poder público”, explica.

Com o fortalecimento da marca e a expansão planejada, a expectativa é que os franqueados também dobrem suas faturas nos próximos dois anos. “Esperamos consolidar nossa presença em novas regiões, e ainda, garantir retornos financeiros robustos para toda a rede”, conclui Maggi.