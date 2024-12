Claudinei Gomes Investe no Mercado de Equinos com Parceria do 3N Ranch

CLAUDINEI GOMES EXPANDE SEUS NEGÓCIOS E APOSTA NO MERCADO MILIONÁRIO DE EQUINOS EM PARCERIA COM O 3N RANCH - (crédito: Reprodução Instagram)

O empresário Claudinei Gomes, conhecido por sua visão empreendedora e sucesso no setor agropecuário, está ampliando ainda mais seu portfólio de negócios. Fundador do Clube do Gado e com uma sólida trajetória na pecuária leiteira, ele acaba de anunciar sua entrada no mercado de equinos. A aposta, ambiciosa e estratégica, será realizada em parceria com o prestigiado 3N RANCH, referência nacional e internacional na criação de cavalos quarto de milha.

Localizado em Sorocaba, SP, o 3N RANCH é comandado pela família Nastri – Gilberto, Victor e Caio Nastri –, que compartilham a paixão por excelência na criação de cavalos quarto de milha. Reconhecido como referência no segmento, o rancho se destaca pelo plantel de linhagens cuidadosamente selecionadas, que reúne o melhor da genética nacional e importada. Além disso, o compromisso com a qualidade se estende ao atendimento excepcional, garantindo que cada cliente tenha uma experiência única e consolidando o 3N RANCH como sinônimo de excelência no mercado.

A entrada de Claudinei Gomes nesse mercado será marcada pelo investimento em tecnologias de ponta, como a comercialização de coberturas e embriões. essa estratégia reforça sua busca por diversificação e consolidação como um dos principais nomes do agronegócio brasileiro. “O mercado de cavalos de alta performance é fascinante e promissor. Unir forças com o 3N RANCH é um passo estratégico para expandir minha atuação no agro com a mesma qualidade e profissionalismo que sempre pautaram meus negócios”, afirmou o empresário.

Claudinei Gomes já é um nome consolidado no setor. Além do Clube do Gado, que oferece soluções e produtos para a pecuária, ele se prepara para dois lançamentos importantes em 2025. Em janeiro, sua aguardada marca de botas texanas será lançada no mercado, trazendo qualidade e estilo para o público ligado ao universo rural. No mesmo ano, abrirá as portas a Indústria Clube do Agro, voltada para produtos do setor pecuário, reforçando sua expansão e capacidade inovadora.

Com esse novo empreendimento, Claudinei Gomes mostra que está disposto a liderar tendências no mercado agropecuário, agora entrando no segmento de equinos de elite. O primeiro grande marco dessa parceria será o leilão promovido pelo 3N RANCH, marcado para o próximo ano. O evento promete ser um sucesso, oferecendo cavalos excepcionais que refletem a excelência e o rigor na criação.

Claudinei Gomes mais uma vez demonstra que a inovação e a busca por excelência são marcas de sua trajetória. Ao lado do 3n ranch, ele reforça o papel do agronegócio brasileiro como potência global, agora moldando destinos no universo dos cavalos de elite.