"TEA em Sala de Aula": Curso da Renascer Educa promove inclusão de alunos com autismo

Imagine uma sala de aula onde cada aluno, independente de suas características, é respeitado e acolhido. Um espaço onde os professores dispõem de ferramentas adequadas para incluir todos os estudantes, garantindo o aprendizado de forma justa e personalizada. Para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), essa ainda não é uma realidade em muitas escolas brasileiras. O desafio da inclusão vai além de atender às normas legais: ele demanda planejamento, formação profissional e inovação.

De acordo com o CDC, 1 em cada 36 crianças nasce com algum grau de autismo. Apesar do aumento da conscientização, muitas escolas ainda encontram dificuldades para oferecer um ensino adequado. A ausência de estratégias pedagógicas específicas, tecnologias adaptadas e educadores capacitados limitam o progresso educacional desses alunos, reforçando a necessidade de soluções práticas para superar esses desafios.

Foi com esse propósito que nasceu o projeto “TEA em Sala de Aula”, desenvolvido pela Renascer Educa, instituição fundada em 2013 com a missão de transformar a educação por meio de inovação e acessibilidade. Inspirada por sua experiência no setor e comprometida com uma educação inclusiva, a Renascer Educa desenvolveu dois cursos, um para professor e outro para acompanhante escolar, que unem tecnologia e capacitação a fim de atender alunos com TEA e apoiar profissionais docentes e não docentes nesse processo.

A Renascer Educa, com sua atuação qualificada na área educacional, busca colaborar com as secretarias de educação e com os professores para que a inclusão não seja apenas um conceito, mas algo concreto que melhore a vida de muitos alunos. Seu compromisso, afirma o diretor da instituição, é atender tanto os alunos quanto os educadores, intensificando o desenvolvimento e criando soluções que respeitem as singularidades de cada indivíduo.

Com carga horária de 180 horas cada, os cursos combinam teoria e prática para qualificar professores e cuidadores. O projeto utiliza tecnologias como realidade aumentada, jogos 3D e simuladores, que permitem aos participantes experimentarsituações reais de sala de aula. As videoaulas interativas, ministradas por especialistas em Educação Inclusiva e Psicologia, exploram temas como o desenvolvimento de Planos Educacionais Individualizados (PEI), manejo comportamental e legislação educacional.

Os materiais didáticos, disponíveis em formatos impressos e digitais, são acessíveis e incluem tradução em Libras. Além disso, a plataforma EAD possibilita que o curso alcance profissionais de todas as regiões do Brasil, ampliando seus benefícios para a formação educacional.

Para as secretarias de educação, os cursos não apenas atendem aos critérios legais, como a Lei Nº 17.798/2023, mas também contribuem para a melhoria da qualidade do ensino ao preparar equipes que promovam a inclusão em larga escala. Esse projeto torna o ambiente escolar mais acolhedor, permitindo que os alunos com TEA se desenvolvam plenamente.

“Acreditamos que educar é criar pontes que conectem potencial e oportunidade. Estainiciativa é a realização de uma visão que vai além da capacitação; é uma forma de construir um futuro mais igualitário, onde alunos com TEA sejam compreendidos e valorizados. E, para isso, precisamos da colaboração de todos — professores, famílias e gestores públicos — trabalhando juntos para tornar o ambiente escolar um espaço inclusivo e acolhedor”, conclui o diretor da instituição.

Para mais informações, acesse o site oficial da Renascer Educa e conheça como esse projeto pode beneficiar a rede de ensino do nosso país.