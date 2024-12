Cria Conexões promove oficinas artísticas de Hip Hop no Água Espraiada

O Instituto Cria Conexões realizará, nos próximos dias 7 e 8 de dezembro, o Cria Colab, um projeto que traz aulas artísticas gratuitas externas para a cultura Hip Hop, na Área de Lazer Água Espraiada, zona sul de São Paulo.



As atividades incluem oficinas de Breaking, Violão, Percussão e MC, lideradas por artistas renomados como BBoy Chaverinho, Helô Ferreira, Aworonk Lima e Marcello Gugu. Participantes que concluíram os escritórios certificados de participação.





*Programação*:



• *Breaking* : 07 e 08/12 (duas horas por dia, totalizando quatro horas)

o Ministrado por: BBoy Chaverinho



• *Violão* : 07 e 08/12 (duas horas

por dia, totalizando quatro horas)

o Ministrado por: Helô Ferreira



• *Percussão* : 07 e 08/12 (duas horas por dia, totalizando quatro horas)

o Ministrado por: Aworonk Lima



• *MC* : 08/12 (duas horas de vivência)

o Ministrado por: Marcello Gugu





*Evento de encerramento*



O encerramento das oficinas está marcado para o dia 21 de dezembro, com uma programação especial voltada para a comunidade. A celebração contará com distribuição de brinquedos para as crianças, sorvetes e brinquedos infláveis.





*Como participar*:



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:



tinyurl.com/ParticipanteOficin aCriaColab.





*Realização e apoio*



O Cria Colab é uma realização do Instituto Cria Conexões em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. O projeto conta com o patrocínio da Rede Itaú e integra as atividades do Festival Espraiada.

Mais informações disponíveis estão nos perfis do Instagram: @criacolab.music e @espraiadafestival .



Não perca a oportunidade de vivenciar a cultura Hip Hop de perto e participar de uma programação especial que une arte, música e comunidade.