"Foi libertador explorar esse outro lado", disparou Lucas Pretti

O cantor e compositor Lucas Pretti acaba de lançar "Não Posso", seu novo single, disponível em todas as plataformas de streaming. A música, que traz uma sonoridade mais madura e introspectiva, reflete uma vivência pessoal do artista, explorando o dilema de se colocar limites em meio a escolhas difíceis no amor.

Inspirada por um momento da vida de Lucas, em que, já envolvido com alguém, ele sentiu uma forte conexão com outra pessoa, "Não Posso" trata da lealdade e do respeito. Mesmo diante da atração, Lucas decidiu não explorar a conexão, respeitando o relacionamento em que estava.

"Eu sabia que não podia fazer nada a respeito, então, a única coisa que pude fazer foi compor sobre isso", revela Lucas, sobre a inspiração por trás da música.

A composição foi fruto de uma provocação do produtor Marcel, que incentivou o artista a sair de sua zona de conforto. "O produtor disse que, nas minhas músicas, eu sempre era o herói da história, mas nunca enfrentava situações difíceis por minhas próprias escolhas. Isso me fez querer explorar outro lado. Escrevemos a música baseada em uma história minha, e foi muito diferente para mim", comenta o cantor

"Não Posso" marca uma nova fase na carreira de Lucas Pretti, mais madura e reflexiva. O processo criativo foi um grande desafio para o artista, que compartilha: "Foi muito diferente compor essa música. Não estou acostumado a explorar esse outro lado, mas foi libertador." Com esse lançamento, Lucas se mostra pronto para explorar mais aspectos de sua personalidade e sua arte.

Além de "Não Posso", o artista se destacou recentemente com o lançamento de "Marlboro", uma faixa que traz uma sonoridade mais intimista e pessoal, inspirada nas emoções de um término de relacionamento. Lucas Pretti, que também e ator, esteve nos cinemas no filme Turma da Monica Jovem: Reflexos do Medo, onde interpretou o personagem Tito.

"Não Posso" já está disponível em todas as plataformas de streaming.