ITDOC e Performance: Parceria de sucesso premiada pela ADEMI/RJ 2024

A ITDOC foi novamente reconhecida no Prêmio ADEMI-RJ 2024, consolidando sua posição de destaque no mercado imobiliário brasileiro.

Desta vez, o prêmio foi concedido pelo inovador projeto NOOK Copacabana, uma parceria de sucesso com a incorporadora Performance. Composto por unidades incluindo gardens, studios e coberturas, o NOOK reflete um planejamento detalhado e soluções que atendem tanto às expectativas de jovens profissionais quanto de investidores.

Localizado no coração de Copacabana, o projeto foi desenvolvido em total conformidade com o novo Plano Diretor, demonstrando uma integração perfeita entre modernidade e respeito às normas urbanísticas dentro do contexto arquitetônico do bairro. "Elementos como as famosas venezianas-copacabana e as pastilhas multicolores ganharam uma releitura contemporânea através do ritmado dos toldos e do painel de cerâmicas sobre a fachada.

Um leve movimento enviesado, inspirado nas linhas de Niemeyer, Reidy e dos Irmãos Roberto, arremata a bossa do edifício, que traz em seus interiores todas as amenidades do morar atual", afirma Celso Rayol, arquiteto responsável pelo projeto.

A localização estratégica reforça o caráter único do empreendimento. Sua proximidade com o comércio, serviços e transporte público faz do NOOK uma opção altamente atraente para quem busca aliar conforto e praticidade no cotidiano. O projeto ainda se destaca por sua capacidade de agregar valor ao bairro, contribuindo para a revitalização da área e para a criação de um espaço urbano mais vibrante e conectado às necessidades da comunidade local.

Esse impacto positivo transcende os limites do empreendimento, demonstrando como o mercado imobiliário pode atuar como agente de transformação urbana.

TEMPO É DINHEIRO

Quanto mais rápido a incorporadora obtiver os registros imobiliários e as aprovações necessárias dos órgãos públicos, mais cedo as unidades podem ser lançadas ao mercado, gerando fluxo de caixa e reduzindo os custos operacionais associados à manutenção do empreendimento.

Esse fator é ainda mais relevante em um mercado competitivo, onde a antecipação do início das vendas pode garantir maior captação de clientes e vantagem frente à concorrência. Além disso, a agilidade nos processos possibilita que as empresas aproveitem o melhor momento do mercado para lançamentos, alinhando a oferta à demanda e potencializando a valorização dos imóveis.

Essa estratégia não apenas reduz os riscos financeiros, mas também aumenta a atratividade do empreendimento para investidores e compradores finais, assegurando que o projeto alcance rapidamente suas metas de vendas e rentabilidade. Assim, contar com assessoria especializada para acelerar e garantir a segurança jurídica dos trâmites se torna um diferencial competitivo essencial.

A ITDOC foi determinante para o sucesso do projeto, gerenciando com agilidade questões complexas como regularizações perante os órgãos competentes e registros imobiliários. "Tempo é dinheiro. O NOOK é um exemplo claro de como a inovação e a eficiência operacional podem transformar desafios em resultados concretos.

Nosso objetivo sempre foi acelerar os processos burocráticos e garantir segurança jurídica, permitindo que o lançamento do empreendimento se destacasse como referência no mercado", destaca Guilherme Morais, diretor da ITDOC. A parceria entre a ITDOC e a Performance reforça a importância de um trabalho integrado e estratégico, unindo expertise técnica e visão de mercado.

O Prêmio ADEMI-RJ 2024 não apenas reconhece o sucesso do NOOK Copacabana, mas também celebra o potencial de inovação e excelência que define ambas as empresas como líderes no setor imobiliário.