Adriane Yamin, ex-namorada de Ayrton Senna faz desabafo

“Falando com as paredes.” Foi assim que Antonia Fontenelle descreveu o estado de Adriane Yamin, ex-namorada de Ayrton Senna, antes de entrevistá-la em seu canal no YouTube Na Lata com Fontenelle, nesta segunda-feira (9). Durante quatro anos, Adriane viveu um relacionamento considerado o mais longo e harmonioso do piloto, entre 1984 e 1988. Naquele período, longe dos holofotes, Senna encontrava em sua companhia e na de sua família um refúgio para se preparar e voltar às pistas como o super-herói nacional que conquistou os brasileiros.

A conversa foi carregada de emoções e trouxe declarações que reacenderam debates sobre o passado do ídolo. Adriane, hoje com 55 anos, escritora, empresária e mãe de dois filhos, decidiu participar da entrevista após refletir sobre as narrativas que têm sido construídas a respeito de sua história. Em 2019, ela lançou o livro Senna: Minha Garota, onde registra suas memórias e detalhes do relacionamento com o piloto. “Eu amadureci, terminei de criar os meus filhos e cansei de fazerem o que queriam com o meu nome e a minha história. Só não vai saber o que houve realmente quem não tiver interesse ou estiver mal informado.”

Durante o relacionamento, Yamin conta que viveu tanto o anonimato ao lado de Senna quanto o desafio de lidar com o assédio crescente da fama: “Estive com ele desde o anonimato até quando a gente não podia mais sair na rua.” Apesar disso, a discrição era prioridade. “Vim de uma boa família, fui criada para ser discreta e falar pouco da minha vida.”

Fontenelle não evitou temas delicados e abordou a relação de Senna com Xuxa, que começou logo após o término com Adriane. Ela relembra o episódio com certa ironia: “A Xuxa que assumiu ele.” Adriane detalhou que, na época, o piloto pediu um tempo na relação por estar confuso, mas logo assumiu o namoro com a apresentadora em um especial de Natal. “Não tenho raiva da Xuxa, quem abriu as portas para ela foi ele. Ele estava no auge da carreira, ou ele casava ou comprava uma bicicleta,” brincou.

Embora lamente não ter tido a oportunidade de viver um amor mais livre e maduro ao lado de Senna, Adriane reflete que a relação seguiu os costumes tradicionais da época. “Naquela época, as pessoas namoravam para casar. Era tudo mais tradicional. Nós vivemos uma relação à moda antiga.” Mesmo assim, ela não esconde que se sentiu ferida pela forma como tudo terminou, especialmente após Senna voltar a procurá-la um ano depois: “No final de 1989, ele tentou me encontrar, mas eu já estava em outra relação. Depois ele foi bater na porta da Xuxa e ela não abriu. Não vou mentir que isso me deu um prazer enorme, porque ele não se preocupou com o estrago que fez”.

Sobre as críticas recentes, Adriane foi firme ao rebater acusações de que o relacionamento com Senna teria sido inadequado devido à diferença de idade entre eles. “As pessoas estão me atacando, chamando o Senna de abusador porque eu tinha 15 anos. Isso é de uma ignorância gigantesca. Naquela época, as pessoas namoravam para casar, não tinha sexo envolvido. Falar uma coisa dessas é uma falta de respeito conosco.”

Para ela, é essencial que as novas gerações busquem compreender o contexto da época: “É a geração que mais tem acesso à informação e a que menos procura informação.” Adriane também revelou que demorou anos para processar suas memórias e decidiu não consumir conteúdos relacionados ao piloto. “Demorei anos para escrever minhas memórias, colocar no papel e reviver tudo o que passei com ele.”

No encerramento, Fontenelle reforçou o objetivo da entrevista: “A ideia aqui foi mostrar um pouco da história da Adriane com Senna, para que as pessoas não se apeguem a narrativas erradas. Temos que contar sobre o que vivemos, porque o passado está aí, e o futuro, ninguém pode prever.”

Adriane Yamin reafirma sua versão com franqueza, sem esconder as dores, mas também sem apagar as memórias boas de uma história que marcou profundamente sua juventude.