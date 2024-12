Mariani Piaget retorna aos concursos de beleza e anuncia estreia no cinema

Mariani Piaget, influenciadora, modelo, empreendedora e agora atriz, está encerrando 2024 em grande estilo. Após marcar presença nos principais eventos de moda e cinema internacionais, como o Festival de Cannes, o Festival de Veneza, a Paris Fashion Week e a Milão Fashion Week, a brasiliense de coração está de volta ao país para um momento especial: o retorno aos concursos de beleza e a estreia no cinema.

Natural de Santa Catarina, Mariani representará o Distrito Federal no Concurso de Belezas do Brasil 2024, cuja final será realizada no dia 20 de dezembro, no Teatro Municipal de São Gonçalo. A decisão de representar a capital federal do pais veio pela ausência de outra vaga disponível, e, para Mariani, é uma honra carregar o nome da capital do país neste momento tão especial. Paralelamente, ela se prepara para estrear como atriz no curta-metragem “Eu Vejo Você” – um chamado à empatia e esperança, marcando sua entrada no universo cinematográfico nacional.

“Esse é um momento muito especial para mim. Estou mais feliz comigo mesma e me sinto pronta para explorar novos caminhos. Participar do concurso é um renascimento, uma forma de me reconectar com algo que sempre amei. E, no cinema, estou me permitindo viver outra arte que sempre admirei”, revelou a influenciadora.

Mariani considera 2024 um divisor de águas em sua trajetória. “Estar em eventos tão importantes lá fora, representar meu país e, agora, voltar para casa com tantos projetos me faz sentir muito realizada. É como se tudo estivesse se alinhando”, destacou ela.

Com o Concurso de Belezas do Brasil e a estreia no filme “Eu Vejo Você”, Mariani segue mostrando sua versatilidade e autenticidade, conquistando espaço no Brasil e no exterior.