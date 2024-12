Cantora Elionora Chaves revela planos de voltar para TV

Desde que lançou seu primeiro single gospel, "Coragem", em fevereiro de 2023, Elionora Chaves tem encantado o público com letras que falam sobre fé, amor e recomeços. Seu último lançamento, "Livre", aprofunda ainda mais a conexão com o público, trazendo uma conversa direta com Deus em um momento de reflexão e busca por força. "O single veio para para destacar a mensagem de que, mesmo diante de quedas, é possível se reerguer, lutar e alcançar a vitória” afirmou a cantora.

Elionora, que também é psicóloga, utiliza sua experiência para conectar-se com as pessoas através de sua arte. “Meu desejo é transmitir uma mensagem de força, resiliência, de coragem e de que todos somos capazes de nos reerguer após cairmos, de nos reencontrar após se perder e de recomeçar, mesmo quando acharmos que tudo acabou e não tem mais jeito!”, destacou. Sua história de vida reflete essa mensagem, marcando a sua carreira profissional como apresentadora de TV e cantora de música gospel, um universo ao qual sempre pertenceu, sendo filha de pastores.

Além da música, Elionora também tem planos de voltar à televisão com um projeto feminino que promete trazer conteúdo diversificado e inspirador para o público. "Amo apresentar e me comunicar diretamente com as pessoas. Estou desenvolvendo algo muito especial, mas ainda é surpresa!", revelou, deixando uma pontinha de curiosidade.

Com sua combinação única de talento musical, experiência como comunicadora e mensagens poderosas, Elionora Chaves segue inspirando o público e mostrando que, com fé e determinação, é possível superar qualquer desafio.