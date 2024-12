Oncologista revela ações que pessoas com câncer devem evitar

Dezembro, com suas luzes brilhantes, mesas fartas e encontros familiares, é uma época de celebração. Para pacientes oncológicos, esse período pode trazer desafios únicos, mas também oferece oportunidades preciosas de conexão, desde que alguns cuidados sejam tomados.

De acordo com o MD e PhD em oncologia, Dr. Wesley Pereira Andrade, sugere uma série de conselhos aos pacientes oncológicos para esta época:



Cuidados com a Alimentação

“A comida é um dos elementos centrais das festas de fim de ano, mas para pacientes oncológicos, algumas escolhas precisam ser ajustadas. O sistema imunológico pode estar fragilizado, e alimentos inadequados podem causar desconfortos ou até riscos mais sérios”, comenta. O médico elenca os cuidados alimentares:



1.Evite alimentos crus ou mal passados. Saladas, carnes mal cozidas e molhos à base de ovos crus (como maionese caseira) são potenciais fontes de infecção;



2.Priorize carnes magras e pratos assados. Peixe, frango e lombo são ótimas opções, enquanto carnes gordurosas, como cupim e picanha, devem ser evitadas;



3.Evite embutidos. Bacon, presunto, linguiça e outros embutidos comuns em recheios podem ser pesados e difíceis de digerir;



4.Fracione as refeições. Pequenas porções ao longo do dia ajudam na digestão e evitam sobrecargas;



5.Aposte nas frutas para sobremesa. Além de saudáveis, são refrescantes e alinhadas à leveza que o momento pede.



Bebidas alcoólicas: Escolhas Inteligentes

“O álcool não é recomendado para pacientes oncológicos. Ele pode interagir com medicamentos, enfraquecer ainda mais o sistema imunológico e causar desconforto gástrico. O álcool também é fator de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer”, alerta.

Dica: Substitua por sucos naturais, chás gelados ou até bebidas sem álcool, como espumantes ou vinhos não alcoólicos, que oferecem uma alternativa segura e elegante.



Ambiente

“Pacientes em quimioterapia não devem participar de grandes festas em locais fechados ou com aglomerações pois podem ser arriscadas. Vírus e bactérias circulam, e mesmo pequenos resfriados podem ter um impacto significativo em pacientes com baixa imunidade”, adverte o especialista que segue:



•Ventilação é essencial. Prefira locais arejados e evite contato próximo com pessoas resfriadas ou gripadas;

•Higienização constante. Mantenha álcool em gel acessível e incentive todos a lavarem as mãos frequentemente;

•Utilize máscaras quando necessário. É um cuidado simples que pode prevenir complicações.

*Viagens*

•Hospitais próximos. Pesquise instituições médicas no destino e leve medicações importantes na bagagem de mão;

•Evite voos longos. Para pacientes em quimioterapia ou radioterapia, viagens extensas podem ser cansativas e aumentar o risco de trombose. Discuta com seu médico se medicamentos anticoagulantes são necessários no seu caso em caso de viagens prolongadas;

•Sessões de tratamento. Não interrompa sessões de quimioterapia ou radioterapia para viajar. O cronograma do tratamento deve ser respeitado.



Piscinas, Praia e Sol: Cuidados Extras no Verão

O médico indica que o calor demanda atenção especial para proteger a pele sensível dos pacientes oncológicos:

•Evite banhos de piscina e mar. A pele pode estar mais vulnerável a infecções e irritações. Em especial para pacientes que estão em radioterapia ou a acabaram a menos de seis meses;

•Proteção solar é essencial. Use protetor solar, chapéus e roupas leves, evitando exposição direta ao sol entre 10h e 16h;

•Hidratação é chave. Beber bastante água ajuda a combater o calor e manter o corpo equilibrado.



A Importância da Conexão e do Bem-Estar

“As festas de fim de ano não são apenas sobre a comida ou os presentes – são sobre as conexões humanas que nos fortalecem. Para pacientes oncológicos, participar das celebrações pode ser uma oportunidade de se sentirem incluídos e apoiados, desde que seus limites sejam respeitados”, comenta.



Sugestões simples para momentos de qualidade:

•Jogos de tabuleiro ou cartas, que envolvem todos sem demandar esforço físico;

•Sessões de histórias e memórias, que celebram a vida e o afeto familiar;

•Momentos tranquilos, longe de barulho ou atividades extenuantes;

•Ver álbum de fotografias a fim de reviver momentos especiais do passado fortalece o vínculo com os familiares.



“Com um pouco de planejamento e cuidado, é possível transformar as festas de fim de ano em momentos de alegria e aconchego, sem abrir mão da segurança e da saúde”, conclui o médico.

Dr. Wesley Pereira Andrade.