Dr. Luciano Peres revela detalhes sobre a 'Vivax TV e 5g"

O avanço da tecnologia 5G está proporcionando uma revolução no setor de entretenimento digital, e a Vivax TV é um exemplo de como emissoras estão inovando para ampliar a acessibilidade e democratizar o consumo de conteúdos no Brasil. Apostando na combinação entre a banda Ku e o streaming, a empresa está à frente da transformação no mercado audiovisual.

Fundada em 2023, a Vivax TV utiliza a banda Ku, que possibilita a transmissão de dados via satélite com equipamentos mais simples e acessíveis. Atualmente, a emissora alcança mais de 30 milhões de residências no Brasil e continua expandindo sua presença por meio das plataformas digitais. Com a chegada do 5G, a Vivax TV integrou sua programação ao streaming, oferecendo qualidade superior de imagem e transmissão em tempo real.

“Começamos a fazer a divulgação do nosso sinal através dos aplicativos para iOS e Android e pelo novo site. Também firmamos parcerias para que televisões digitais baixem nosso aplicativo. Isso nos permite alcançar diferentes públicos e ampliar o acesso ao nosso conteúdo de forma gratuita”, explica o CEO da emissora, Dr. Luciano Peres.

Além de democratizar o acesso, o 5G permite que a Vivax TV entregue uma experiência de visualização mais imersiva. Com a redução da latência e o aumento da velocidade, os usuários podem desfrutar de conteúdos em alta definição, inclusive 8K, sem interrupções. A integração da tecnologia possibilita ainda a transmissão de vídeos em 360 graus e a utilização de realidade virtual, abrindo novas possibilidades para o entretenimento.

A emissora também aposta em conteúdos diversificados, como programas culturais, educativos e de bem-estar, além de novos formatos que retratam a vida de brasileiros no exterior. “Queremos mostrar a realidade do mundo por meio de telejornais, mas sem sensacionalismo. Também buscamos oferecer entretenimento que ajude as pessoas a relaxar em seu dia a dia”, complementa o CEO.

Com o apoio do 5G, a Vivax TV está redefinindo o consumo de mídia, provando que inovação e acessibilidade podem caminhar juntas. O futuro do streaming é promissor, e a Vivax TV está posicionada como uma das pioneiras nesse cenário de transformação digital.