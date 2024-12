Médico alia medicina regenerativa e esporte para tratar dor crônica

Brasília conta com um especialista em ortopedia e cirurgia de joelho que alia experiência clínica e avanços tecnológicos para atender atletas e pacientes com dores crônicas. O Dr. Pedro Ribeiro (37), formado pela Unicepla e com especialização em cirurgia do joelho no Hospital de Base, atua há sete anos na capital federal, atendendo casos que vão desde lesões esportivas até tratamentos de artrose em idosos.

“Meus pais são médicos, assim como meu irmão, que está se formando agora. Desde cedo, fui ensinado sobre a importância do cuidado com o próximo”, comenta o ortopedista, que também tem formação na área de medicina esportiva.

Sua conexão com o esporte vai além da profissão. Faixa preta no Jiu-Jitsu e praticante de corrida, natação e ciclismo, ele integra sua experiência clínica com sua paixão por atividades físicas. “Atender atletas e esportistas me faz sentir ainda mais conectado ao meu trabalho”, afirma, destacando sua vivência em competições de Triathlon.

Com uma clínica voltada para esportistas, Dr. Pedro Ribeiro atende atletas de alto rendimento e amadores que enfrentam lesões típicas de esportes, como lesões ligamentares e de menisco. “Essas lesões são comuns em esportes de impacto, como futebol, lutas e outras modalidades de contato”, explica o médico. Recentemente, ele realizou cirurgias de artroscopia em atletas de Jiu-Jitsu, com destaque para a recuperação bem-sucedida e o retorno às competições, com alguns já conquistando medalhas em suas categorias.

A abordagem de Dr. Pedro vai além da cirurgia. Ele defende a importância do trabalho multidisciplinar, especialmente no tratamento de atletas de alto desempenho. “A medicina esportiva exige mais do que apenas a intervenção cirúrgica. É preciso um acompanhamento completo, com profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas, endocrinologistas e psicólogos, que colaboram ativamente na recuperação dos pacientes”, detalha.

Além de seu trabalho com atletas, Pedro tem se especializado no tratamento da dor crônica em idosos, utilizando técnicas regenerativas como a infiltração de ácido hialurônico e terapias de ondas de choque para tendinites crônicas. “A medicina regenerativa está evoluindo muito rápido, e estive recentemente em Londres discutindo novas terapias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, revela ele, destacando sua busca constante por inovações médicas.

O uso de ultrassom para guiar procedimentos é uma das ferramentas que Pedro utiliza para garantir mais precisão e segurança nas intervenções. “O ultrassom é como nossos olhos dentro do corpo do paciente. Ele nos permite realizar os procedimentos com maior eficácia e proteger as estruturas nobres”, explica.

Pedro defende que o fortalecimento muscular é essencial para prevenir e tratar lesões, especialmente em pacientes mais velhos. “O exercício físico é a base de qualquer tratamento. Aumentar a musculatura melhora a expectativa de vida e a mobilidade, independentemente da idade”, afirma, ressaltando a importância de práticas como a musculação. “Eu sempre recomendo que meus pacientes façam musculação ao menos três vezes por semana, além de outras atividades físicas, como a corrida.”

Apesar de utilizar as tecnologias mais modernas, Dr. Pedro Ribeiro reforça que os fundamentos são essenciais. “Antes de qualquer tecnologia, devemos focar no básico: exercício físico e controle do peso. O trabalho conjunto com nutricionistas e educadores físicos é fundamental para alcançar os melhores resultados”, orienta.

Dr. Pedro acredita no futuro promissor da medicina esportiva e das terapias regenerativas. “A cada congresso e curso, vemos os avanços rápidos da ciência. Como médicos, nosso papel é continuar nos especializando para oferecer o melhor para nossos pacientes, seja na prevenção, no tratamento ou na recuperação de lesões”, conclui.