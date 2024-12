Hugo Henrique e Henry Freitas se juntam para versão forró de "Dia 1"

Nesta sexta-feira (12), Hugo Henrique apresenta a nova versão de “Dia 1”, em parceria com o cantor Henry Freitas. A faixa foi gravada originalmente com Murilo Huff e agora ganha uma versão em forró, que promete ser uma grande aposta para o verão.

“Eu fiquei muito feliz com a repercussão da primeira versão de ‘Dia 1’. Quando a música foi lançada, vi o quanto o público se conectou com ela, e isso foi muito gratificante para mim. Agora, com o Henry, conseguimos fazer algo totalmente novo, com o toque bem brasileiro do forró, e eu tenho certeza que essa versão vai agradar tanto quanto a primeira e ser a cara do verão” , afirma Hugo.

A faixa original tem feito grande sucesso no Brasil, só no Youtube já superou 10 milhões de views. No Nordeste mostrou um toque a mais, sendo regravada por vários artistas da região, foi um grande viral, assim como o sucesso “Mala”, a música deu projeção nacional ao Hugo e também conquistou o nordeste, visto que existem diversas versões regravadas por artistas da região.



Diante desse sucesso, Henry demonstrou interesse em regravar e os dois artistas decidiram criar uma versão juntos, a nova roupagem manteve a essência da música, mas com uma pegada mais dançante. “Quando vimos o quanto ‘Dia 1’ teve repercussão positiva no Nordeste, sabíamos que a música tinha muito mais para oferecer. A ideia foi trazer uma versão que tivesse tudo a ver com o clima quente do verão, da região e do povo nordestino”, completa Hugo.

O cantor revela que foi um enorme prazer e satisfação ter Henry Freitas com ele nesta nova roupagem: “Sempre fui fã do trabalho do Henry e é muito bom poder dividir o palco com ele. A energia que ele traz para a música é contagiante” , conclui. A nova versão de “Dia 1” tem potencial para ser hit nas playlists e já está disponível em todas as plataformas digitais e clipe no YouTube.

“Nos surpreendemos com o acolhimento dos artistas da região do Nordeste! Cada encontro com Hugo acontecia também uma demonstração carinhosa e sempre com muita admiração além de convites” comenta Leco Geisler, empresário do artista. “Estivemos em Fortaleza e foi uma surpresa muito positiva. Além dos artistas, o público cantava todo repertório do Hugo Henrique, ficamos encantados ", completa. Além de Henry Freitas, novas parcerias estão por vir. Recentemente, participou do DVD de Vítor Fernandes e já tem música combinada para gravar com Nadson “O Ferinha”.

Hugo Henrique segue em turnê e promete surpresas e novidades para os fãs em 2025, e, com todo acolhimento e calor nordestino, muitas destas boas novas acontecerão lá na região. Para saber mais acompanhe @hugohenriquecantor nas redes sociais.