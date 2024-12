Considerada a Rainha dos Memes, Gretchen lança novo remix

Preparem os gifs, porque a rainha dos memes está de volta! Gretchen, ícone da cultura pop brasileira, chega com uma novidade que promete agitar as redes sociais e as pistas de dança: “Meu Nome é Gretchen”. A música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 13 de dezembro.

A faixa foi criada em parceria com Mister Sam, compositor de grandes sucessos, incluindo algumas das músicas de Gretchen, e DJ Prodígio, conhecido por suas produções energéticas. O título da música não deixa dúvidas sobre a inspiração por trás da canção: o famoso bordão da cantora, que a tornou ainda mais querida e popular nas redes sociais.

No começo, Gretchen confessa que não entendia muito os memes e gifs que a tornaram um fenômeno online. “Eu ficava um pouco brava, não entendia bem aquilo. Mas foi meu filho quem me explicou que era algo positivo e legal. Quando vi a força que os memes estavam tomando, percebi o quanto o público estava me abraçando dessa nova forma”, explica ela.