Agência BEM inova unindo gastronomia, música e dança em experiência exclusiva com o Chef. Felipe Bronze 

A Cinemateca Brasileira foi palco de uma celebração inesquecível, que marcou os 5 anos de um programa de fidelidade e de grande prestígio. Pensado nos mínimos detalhes, a Bem São Paulo criou um evento personalizado. A começar pelo local histórico e icônico onde preserva grande parte do conteúdo cinematográfico nacional, o evento reuniu convidados especiais em uma noite repleta de sofisticação e experiências gastronômicas, enriquecidas com muita música e dança. Com uma programação elaborada sob medida para revelar sabores e impactar de forma positiva no corpo e na mente.

A recepção começou com Welcome Drinks assinados pela talentosa Adriana Pinho, dando início ao clima perfeito para a ocasião.

Ao longo da noite, os presentes foram conduzidos por uma viagem multicultural pelos continentes, onde música, dança e gastronomia se uniram em uma experiência sensorial marcante. A energia do rock foi representada por Anna Lu, com a performance de “Back in Black”, um clássico da Oceania. Na sequência, a Europa encantou com a intensidade apaixonante do flamenco, enquanto a África trouxe ritmos vibrantes por meio das danças. A América do Norte apresentou a sofisticação do jazz, e a América do Sul destacou-se com a força e o drama do tango.

Da América Central, o contagiante mambo envolveu os convidados, antes de o samba brasileiro fechar a noite com toda a vibração e alegria que só a nossa cultura pode proporcionar.

Para tornar a experiência ainda melhor, cada momento artístico foi acompanhado por pratos únicos criados pelo renomado Chef Felipe Bronze, que elevou a gastronomia ao status de espetáculo. Suas criações, pensadas para harmonizar com cada ato, proporcionaram uma verdadeira viagem de sabores.

Essa noite memorável representou não apenas uma comemoração, mas também a forma cativante que a Bem São Paulo possui de explorar o mundo e criar conexões profundas e significativas. “A busca incessante por eventos únicos e personalizados fazem parte da forma como procuramos surpreender os nossos clientes. Na BEM cada evento é criado sob medida para impactar e gerar boas lembranças.” comenta Ed Morais, CEO da agência.

“Um evento BEM além do sabor que ficará para sempre na memória dos que tiveram o privilégio de vivenciá-lo.”