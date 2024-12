Maquiadora Letícia Gomes se transforma em Fiona e impressiona seguidores

A maquiadora Letícia Gomes impressionou mais uma vez seus seguidores. Conhecida na internet por se transformar em outras celebridades usando apenas truques de maquiagem, a influenciadora decidiu inovar e incorporou a Fiona, personagem do filme Shrek. Os fãs de Letícia se derreteram nos comentários da publicação.

“Ficou mais perfeita que a Fiona! (risos) maravilhosa ao extremo”, disse um. “Meu deus, você surpreende cada vez mais”, comentou outra.

Realizada em parceria com a Giraffas, a publicação da beauty artist atingiu mais de 800 mil curtidas no Instagram em apenas quatro horas. No vídeo, Letícia aparece se transformando na personagem aos poucos, com a trilha sonora clássica de Fiona ao fundo.

Letícia Gomes acumula mais de 11 milhões de seguidores ao total em suas redes sociais. Com 30 anos, ela é sucesso no TikTok e Instagram com diversos vídeos ultrapassando a marca de milhões de visualizações, já tendo sido notada por estrelas internacionais como Ian Somerhalder e Ed Westwick.